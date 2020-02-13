【武漢肺炎】湖北延遲復工一周　不早於2月21日　開學時間未定

武漢肺炎疫情持續擴散，湖北原定全省各類企業於2月14日起復工。湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（13日）發布最新通告稱，將繼續延遲復工開學，省內各類企業不早於2月20日24時前復工。

湖北省仙桃市的企業加班生產防疫醫療物資。（中新社）

最新通告表示，省內各類企業不早於2月20日24時前復工。涉及疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、保障公共事業運行必需（供水、供電、油氣、通訊等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。

通告又稱，復工企業要嚴格落實各項疫情防控措施，依法保障勞動者合法權益。各行業主管部門要加強對企業防疫工作的指導和監督。

通告又稱，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。具體開學時間，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公布。

據湖北衛健委2月13日最新數據顯示，2月12日當天湖北省新增確診病例14,840例，新增死亡242例，累計確診48,206例，累計死亡1310例。確診病例一日大增萬餘宗，是因為在湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」。從2月13日起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數作出公布。

（綜合報道）