【武漢肺炎】國資委成立醫療物資專項工作組　組織央企生產口罩

中國《經濟日報》報道，2月5日，國務院國資委成立醫療物資專項工作組，採取一系列措施，組織推動中央企業做好醫療物資擴產排產，加快口罩機等重點生產設備研製生產，加大醫療物資海外採購力度，啟動防疫藥品研製儲備，以「戰時狀態」強力推進醫療物資生產供應。

據報道，在國務院國資委的組織推動和中央企業的協同努力下，中央企業醫療物資生產保障工作取得了積極進展，重點產品日產量實現快速增長。2月11日，醫用口罩、醫用防護服、護目鏡等重點醫療物資日產量，分別提高至2月5日的2.6倍、2.8倍、2.5倍。

專項工作組聚焦重點企業的轉產達產。截至2月11日，相關央企醫用防護服日產量已提升至2.2萬套，醫用口罩日產量提升至79.4萬隻。本月底將達到每天160萬隻以上。

同時組織中央企業開展口罩機、壓條機等生產設備生產研製。目前，N95口罩生產設備正在進行技術儲備及樣機製造，平面口罩生產設備已完成技術儲備和樣機調試，正進行產能建設，2月底前均可實現生產交付；醫用防護服生產用壓條機，已擁有生產設備的成套技術和圖紙，2月21日前預計可完成100台。

號召央企海外分支全球採購

專項工作組亦號召中央企業發揮海外分支機構優勢開展全球採購。其中，通用技術集團、國葯集團、華潤集團等國家集中採購平台累計已從國內外採購口罩6721.66萬隻、防護服176.62萬套、護目鏡37.07萬副、手套7115.33萬雙。中國電信、中國五礦等其他中央企業在大力採購海外醫療物資的同時，通過對接機制及時將採購物資配送至防疫一線。