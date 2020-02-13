【武漢肺炎】鍾國斌可重用口罩需押後面世　竟與打邊爐家族有關？

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前與業界研究，將用理工大學研發的新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次，本預計可於下周推出，但卻因為負責檢測認證的公司所在大廈，有人確診武漢肺炎，導致全幢大廈要封閉14日不能辦公，令口罩最快需於兩周後才能面世。 鍾國斌接受《香港01》電話訪問時透露，曾參考其他可重用布口罩的價格，得知市價約售200元一個，他強調新口罩「一定會平過出面」，預計售約100元，首批約3萬個會透過社福機構免費送給弱勢社群及長者，他不希望見到有市民因要撲口罩而大排長龍。

鍾國斌表示，檢測認證報告原定下周出台，屆時首批布口罩就可立即面世，但因檢測認證的公司所在大廈，有其他公司的員工確診武漢肺炎，需由昨日（12日）起計14日後才能解封，令推出日期需要押後。但他指，生產口罩的過程已經開始，現時已有約100台衣車、逾百名車衣女工正生產口罩，以每人每台衣車每日可生產100個口罩計算，每日估計產量逾萬個。

據了解，該大廈上班的確診人士，為「打邊爐家族」成員。

鍾國斌說，各廠家分佈在長沙灣、新蒲崗、九龍灣等地，現時仍有不少廠家表示願意協助生產，估計最後可有約150台衣車同時生產口罩，每日產量可達兩萬個。

鍾國斌指，新口罩「一定會平過出面」，預計售約100元，首批約3萬個會透過社福機構免費送給弱勢社群及長者。（資料圖片）

口罩將有三層設計 可重用約60次

至於口罩物料，鍾國斌指，近日收到不少意見，最後決定口罩將有三層設計，分別是防水、防菌及內層，他強調，即使這些口罩不能抵擋新型冠狀病毒，但可以防菌，必定較市面上的口罩質素為佳。

鍾國斌說，經測試後，每個布口罩可重用約60次，每次用完後只需用水及梘液清洗，毋需用1:99漂白水，十分方便。他又強調，布口罩有三大優點：一、防菌；二、可重用及三、環保。

布口罩物料可被分解​ 政府無提供協助

他指出，一般外科口罩物料並不能回收及分解，對環境造成很大破壞，但該款新式布物料在使用後可被降解，「若每人每日本身需要用一個外科口罩，全港700萬人一個月就消耗了2億個口罩，但如果有了布口罩，就變相用少了4億個外科口罩，只需要每人一個布口罩就可用兩個月，兼且不會製造垃圾」。

鍾國斌說，政府沒有就此事提供任何協助，反而他向政府提出若醫護人員的保護衣物不足，可協助製衣，但政府卻回覆沒有此需要。

市民連日搶購口罩情況