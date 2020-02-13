【武漢肺炎】湖北省及武漢市書記雙雙遭免職　去向引發猜測

本次新冠肺炎疫情風暴中心湖北省和武漢市於2月13日迎來重要人事調整：湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強同時被免，他們未來去向引發輿論猜測。

據新華社消息，上海市長應勇接替蔣超良擔任湖北省委書記、常委、委員職務；濟南市委書記王忠林接替馬國強擔任湖北省委委員、常委和武漢市委書記。

蔣超良、馬國強將調任何職，新華社並未報導。

有網民好奇稱，這次人事調動其實都不清不楚，既然那兩人不在湖北任職了，那麼他們到底是個怎麼樣的下場呢？被撤職了？還是被保護起來了？還是平級調動了？還是降了幾級呢？

也有評論者稱，湖北省省書記、武漢市市委書記換人，坐實工作失職，下一步待黨內處理。

對此，有分析人士表示，這是國家針對疫情的正常人事調整，疫情面前無小事，需要管理者盡職盡責。用有管理能力的人並且盡職盡責的人上任，才能在關鍵時刻發揮一個管理者該有的職責和作用。

《環球時報》總編胡錫進發表觀點稱，蔣超良和馬國強能夠走到這麼重要的職位，一定都很有本事，也曾經有過很多成績，但他們最後留給公眾的印象是嚴重的官僚主義和形式主義，以及對出了嚴重問題的責任怯於擔當，缺少勇氣向湖北和武漢人民以及全國公眾做一個鄭重道歉，深深鞠一個愧疚的躬。

也有觀察者稱，新任領導不為前任背鍋，武漢一直捂着的蓋子終於揭開了。其實早就應該如此，讓真相暴露在陽光下，並不會造成什麼社會恐慌，人都是更害怕未知的事情，之前藏着掖着，以至於民眾的猜疑更甚。

評論表示，只有政府敢於直面問題與真相，民眾才有可能放下猜疑、積極配合這場戰役。病毒是公平的，政治正確並不能阻擋病毒，與其想盡辦法把數據做得更好看，還不如實事求是、正視問題。