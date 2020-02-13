【武漢肺炎】嚴防成為第二個武漢　孝感黃岡小區實行全封閉管理

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，湖北省孝感市及黃岡市形勢嚴峻，成為僅次於武漢市的重災區。黃岡市早前限制每兩天可以指派一名家庭成員上街採購生活物資，其餘人員除非生病就醫等情況外不得外出。為應對當前疫情發展嚴峻形勢，控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，自2月14日0時起，黃岡市所有小區一律實行全封閉管理，除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員外，其他居民一律不得擅自進出小區。

黃岡市內到處都有路障。（微博）

黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部2月13日發布通告，在全市範圍全面升級管控措施。所有車輛一律從嚴管控，除醫護人員和救護用車、抗疫工作車輛、運輸醫療救護物資和居民生活必需品的貨車、消防、搶險、警車等特種車輛之外，其他車輛一律禁止通行。

所有街道（鄉鎮）及社區（村）實行最嚴格、最管用的管控措施。除醫護人員、抗疫工作人員和水電油氣、通信網絡、糧食蔬菜、醫藥物資等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得擅自進出。公安機關對強行衝闖小區、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律依法採取強制措施。

中央指導組赴湖北黃岡實地指導落實「應收盡收」等防控舉措。 這是2月9日，在赤壁街道建新社區，孫春蘭詳細詢問「四類人員」的隔離收治情況。（新華社）

所有小區（居民點）居民基本生活必需物資由街道（鄉鎮）及社區（村）居委會組織配送，急需物品實行代購服務。所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地社區（村）統一領導和調度，就地就近參與防疫工作。所有需要集中隔離的發熱患者、密切接觸者一律集中到規定的集中隔離點，進行醫療觀察。

黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，這一管控措施原則上以14天為一週期，將視疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

此外據孝感市大悟縣政府官方網站顯示，為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，所有樓宇全封閉管理，居民不得出入樓宇，強行衝闖小區、道路警戒設施的居民一律會被拘留，代購員每三天至少一次，為居民代購生活必須品和藥物等，措施預計14日開始實施。

今天召開的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議提出，孝感、黃岡等病例多的地區要立即採取和武漢市同等的排查、隔離、醫療救治等措施。