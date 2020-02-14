【武漢肺炎】湖北新增確診病例4823例　累計51986例

衛健委最新數據顯示，2月13日當天，湖北新增確診病例4823例，新增死亡116例，累計確診51986例。

在新增的4823例確診病例中，含臨床病例3095例。其中：武漢市3910例、黃石市32例、十堰市24例、襄陽市10例、宜昌市67例、荊州市54例、荊門市21例、鄂州市69例、孝感市135例、黃岡市163例、咸寧市200例、隨州市46例、恩施州8例、仙桃市20例、天門市54例、潛江市10例。

新冠肺炎疫情仍不斷擴散。（新華社）

在新增的116例死亡病例中，含臨床診斷病例8例。其中：武漢市88例、黃石市2例、十堰市1例、襄陽市3例、宜昌市2例、荊州市4例、荊門市1例、鄂州市2例、孝感市8例、黃岡市1例、咸寧市1例、隨州市2例、仙桃市1例。

新增出院690例病例中，含臨床診斷病例214例。其中：武漢市370例、黃石市24例、十堰市8例、襄陽市7例、宜昌市9例、荊州市57例、荊門市13例、鄂州市21例、孝感市48例、黃岡市77例、咸寧市15例、隨州市10例、恩施州10例、仙桃市10例、天門市8例、潛江市3例。

截至2020年2月13日24時，武漢市、黃岡市、荊州市、咸寧市、荊門市、鄂州市對12日24時確診病例（含臨床診斷病例）數進行了調整核銷，湖北省累計報告新冠肺炎病例51986例（含臨床診斷病例15384例），其中：武漢市35991例（含臨床診斷病例14031例）、黃石市943例（含臨床診斷病例26例）、十堰市586例（含臨床診斷病例4例）、襄陽市1111例、宜昌市877例（含臨床診斷病例51例）、荊州市1447例（含臨床診斷病例269例）、荊門市901例（含臨床診斷病例155例）、鄂州市1125例（含臨床診斷病例168例）、孝感市3009例（含臨床診斷病例80例）、黃岡市2791例（含臨床診斷病例306例）、咸寧市732例（含臨床診斷病例189例）、隨州市1206例（含臨床診斷病例6例）、恩施州237例（含臨床診斷病例21例）、仙桃市500例（含臨床診斷病例2例）、天門市416例（含臨床診斷病例67例）、潛江市104例（含臨床診斷病例9例）、神農架林區10例。

目前仍在院治療36719例，其中：重症7593例、危重症1685例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例6169人，當日排除3689人，集中隔離5352人。累計追蹤密切接觸者166818人，尚在接受醫學觀察77685人。