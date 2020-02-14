【武漢肺炎】世衛：疫情沒在中國以外大爆發　鑽石公主號郵輪除外

世界衛生組織（WHO）專家瑞安（Mike Ryan）2月13日表示，中國以外的新型冠狀病毒感染個案並沒有大規模爆發，不過停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）則例外。

武漢肺炎：世衛認為「鑽石公主號．郵輪出現大規模爆發新型冠狀病毒感染情況，截至2月13日，船上一共有218人受到感染。（Reuters）

瑞安指，中國改變對確診的定義，因而導致當地一夜間增加大約1.4萬宗病例，但並非代表疫情出現重大變化。至於中國以外的情況，除了「鑽石公主號」外，世衛不認為疫情在全球大爆發。

他亦提到，其餘的世衛專家團隊預計會於周末到達中國，與先遣隊成員及中國相關官員一同調查疫情，惟他沒有透露美國疾病控制和預防中心（CDC）專家是否在團隊名單上。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，對於中國公布疫情缺乏透明度感到失望，指當地確診數字變化不斷，令人感到驚訝。不過，總統特朗普（Donald Trump）則認為，中國非常專業地和有能力控制疫情，並稱華府正與北京緊密合作應對情況。而他被問到中國是否如實披露疫情消息時，稱大家永不知道，但指中國希望展現最好的一面。