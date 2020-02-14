【武漢肺炎】內地醫務人員確診1716例6人逝世　將認定為工傷

2月14日下午，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發佈會。 據國家衛生健康委副主任曾益新介紹，截止到2月11日24時，全國共報告醫務人員確診病例1716例，佔到全國確診病例的3.8%。其中6人不幸死亡，佔全國死亡病例的0.4%。死者中，即包括被稱為「吹哨人」的李文亮醫生。

發布會上透露，截至目前，湖北省報告了1502例醫務人員確診病例，佔全國醫務人員確診病例的87.5%，武漢市報告了1102例醫務人員確診病例，佔湖北省醫務人員確診病例的73.4%。

武漢市人社局認定，李文亮的死亡屬於工作傷害，將一次性賠償約82萬元人民幣。（中新社）

曾益新說，為了保障醫務人員的權益，國家出台一系列的政策：第一，新冠肺炎預防和救治工作中，醫護和相關工作人員因為履行工作職責感染新冠肺炎或者是因感染新冠肺炎導致死亡，明確認定為工傷，依法享受工傷保險待遇；第二，對參加防治工作的醫務人員和防疫工作者給予臨時性工作補助；第三，提高衛生防疫津貼標準，出台提高衛生防疫津貼標準的政策；第四，向防疫任務重、風險程度高的醫療衛生機構核增不納入基數的工作補貼，向加班加點，做出貢獻的一線人員進行傾斜。

實際上，醫護人員被感染，除病毒本身傳染性強的因素外，湖北醫療物資嚴重不足亦可能是原因之一。早前，武漢協和醫院、武漢金銀潭醫院、武漢中心醫院等定點收治發熱病人的醫院均發生了物資不足，而被迫向社會尋求援助的情況。《財經》記者曾獲得一份武漢1月31日的內部專報指出，醫療防護物資供需缺口極大：武漢市日均N95口罩需求量6萬個左右，但獲得的日均調撥不到3萬個，缺口一半多，醫用防護服更甚，日均需求3萬套左右，調撥供給僅幾千套。

網絡流傳的武漢1月份醫務人員發病情況表。（網絡圖片）

有金銀潭醫院護士就曾在微博發文說：一天到晚說讓我們保護自己，保護自己，形式主義做的挺好的，連最基本的防護口罩都沒有，我拿什麼保護？

對於物資供應，早前，工信部運行監測協調局局長黃利斌曾表示，目前國內口罩實際產能，已恢復60%，不過重點醫療防護用品，供應依然緊張，口罩等物資的產能，未能滿足需求。

另一方面，疫情爆發以來，醫務人員極為辛勞，許多醫護連續工作十餘日沒有休息。對於此種狀況，曾益新表示，此前國務院辦公廳轉發國家衛生健康委、人力資源社會保障部、財政部《關於改善一線醫務人員工作條件，切實關心醫務人員身心健康若干措施的通知》就要求各地根據疫情防控的實際情況，合理配置醫務人員，既要滿足醫療服務的需求，也爭取保障醫務人員有一些休息時間。

一位剛剛摘下防護設備的醫生，臉上護目鏡勒痕清晰可見。（微博）

曾益新稱，國家衛健委針對湖北地區病例多的情況，特別是重症病例救治壓力大的情況，專門制定了醫務人員排班和休息的要求，規定工作的時長，保證醫務人員的休息時間。任務完成以後，醫務人員所在的單位要安排輪休。文件提出了具體的要求，希望情況可以很快得到改善。

另據了解，自疫情爆發以來全國各省市區紛紛派出醫護支援湖北，如江蘇已經派出5批醫療隊共2497名醫務工作者支援湖北，而浙江也派出4批醫療隊支援湖北；軍隊也共派出3批4000餘名醫護人員支援武漢抗擊新冠肺炎疫情。