【武漢肺炎】鍾南山團隊從糞便分離出活性病毒　料康美樓渠管污染

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存周四（13日）透露，鍾南山及其團隊從一名重症患者的糞便樣本中，分離出有活性病毒，反映病毒傳播可能有新途徑，但仍要進一步研究會否造成人與人之間傳染。 國家衛健委同日亦表示，新型冠狀病毒肺炎仍為呼吸道、接觸傳播為主，並不意味主要傳播途徑發生變化，糞口傳播在全部傳播中的作用和意義仍需進一步觀察和研究。

鍾南山及其團隊在一名重症患者的糞便樣本中，分離出活性新型冠狀病毒。（微博）

趙金存在廣東省政府新聞辦召開的疫情防控新聞發布會上透露，鍾南山及其團隊在中山大學附屬第五醫院的一名重症患者的糞便樣本中，分離出活性新型冠狀病毒。趙金存又指，實驗結果並非偶然，另一名國家衛健委高級別專家組成員的李蘭娟及其團隊，同樣有類似的發現。趙金存稱，患者糞便中有活性新型冠狀病毒是一個現象，具有公共衛生意義，提示病毒傳播可能有新途徑。

趙金存更提到，人體糞證實的確存在活性病毒，「儘管目前還沒有充分的證據說明存在糞口傳播，但結合香港青衣長康邨康美樓最近發生同一建築發生2名新冠病毒患者，可能與該樓的下水道的污染相關」。

青衣長康邨康美樓低層及中層07單位，先後有住戶確診新型冠狀病毒肺炎。（余俊亮攝）

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒則在同日的國務院聯防聯控機制新聞發布會上回應指，部分確診病例的早期症狀，確有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本的病毒檢測呈陽性反應或分離到有病毒，提示感染後，病毒在消化道內也可以繁殖。米鋒強調，臨床分析表明，不論患者消化道症狀是初發症狀，還是併發症狀，新型冠狀病毒最主要的目標器官仍為呼吸道，肺炎仍是最主要的臨床表現。

米鋒指，糞便中分離到有活性病毒，並不意味著主要傳播途徑發生變化，戴好口罩和做好手部衛生是最重要、最有效的防護措施，勤洗手和消毒，可以從根本上減少感染風險。

（綜合報道）