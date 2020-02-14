【武漢肺炎】醫務人員感染和死亡數據首曝光　胡錫進表態

在今天（14日）國務院應對新冠病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制的新聞發布會上，國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，新型冠狀病毒肺炎疫情已致醫務人員感染1,716例，其中有6人死亡。這是官方首次正式披露醫務人員被感染的信息。

由於醫護人員與確診患者多有接觸，所以他們需要「全副武裝」，謹防感染。（新華社）

對於醫護人員的感染及死亡數據，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天在社交平台微博上發表評論表示，這說明醫護人員的防護水平不夠，很多醫院缺高質量的醫用防護裝備。

他接着指出，「醫生護士們的英勇令我們欽佩景仰，但同時必須說，這麼多醫務人員感染是不應該發生的。據我了解，有一家大型傳染病專科三甲醫院這一次又是前線醫院，但醫護人員無一感染。防護設備和專科醫院的專業經驗同時起了作用。」

不過，胡錫進也表示，湖北省前段時間醫用物資匱乏且疫情過度兇猛，很多醫護人員被迫倉促上陣，顯然是醫護人員高感染率的主要原因。

胡錫進最後強調，這種情況再也不能繼續下去了。前線的醫用物資必須跟上，醫護人員的培訓也要跟上。從今往後，應當向着降低再降低醫護人員感染率的目標前進。再出現大面積醫護人員感染，各個主管部門都須擔責。

2月14日，國務院應對新冠病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發佈會，衛生健康委員會副主任曾益新就醫護人員感染人數相關問題回應稱，截至2月11日24時，全國共報告醫務人員確診病例1,716例，佔到全國確診病例的3.8%，有6人不幸死亡，佔全國死亡病例的0.4%。其中湖北省報告了1,502例醫務人員確診病例，佔全國醫務人員確診病例的87.5%，武漢市報告了1,102例醫務人員確診病例，佔湖北省醫務人員確診病例的73.4%。