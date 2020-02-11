【武漢肺炎】武漢再揭院內感染：16醫護中招，86病人確診或疑似

內媒早前揭露武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）爆發院內感染，至少有約50名患者和30名醫務人員確診感染新冠肺炎。 據內地自媒體「八點健聞」今日（11日）報道，距離華南海鮮市場約200米的武漢市優撫醫院也爆發院內感染，目前有16名醫務人員感染新冠肺炎，此外還有86名確診和疑似病人。 報道又指，有醫生表示，如果在疫情發生早期重視疫情集中區的小醫院醫生的意見，也許情況不會發展到現在這樣。

報道指，位於武漢市江漢區的優撫醫院是一間以精神專科為主的二級綜合醫院，距離華南海鮮市場僅有約200米。華南海鮮市場的2000多戶商家和附近的居民，構成了來這家醫院就診人群的一部分。優撫醫院在2019年12月接診了3名「不明原因肺炎」患者，其中一名患者後來轉診至金銀潭醫院，成為首批確診患者之一，是較早接觸新冠肺炎病人的醫院之一。

12月31日，武漢衛健委首次向公眾發出「不明原因肺炎」疫情公告。國家衛健委派了一批專家來到武漢，對武漢金銀潭醫院調研，隨後制定了不明原因肺炎病例上報的三個標準，1、有華南海鮮市場接觸史；2，發燒； 3、電腦掃描，排除支原體、衣原體等其它感染。但據優撫醫院最早接觸新冠肺炎病人的臨床醫生觀察發現，發燒不是新冠肺炎的必要表現。

1月上旬「人傳人」現象已經存在

報道又指，至1月上旬，優撫醫院的部分醫護人員和第一病區、第三病區住院的精神病患者，出現了集中發燒、乾咳的徵狀。住院的精神病患者並無直接的華南海鮮市場暴露史。醫生會診後，結合之前12月份在優撫醫院初診，轉診到其它醫院後被確診為新冠肺炎的病人都有華南海鮮市場的接觸史的例子，認為醫院離華南海鮮市場太近，一些患者家屬在探望住院病人時，帶進了病毒。這意味著病毒「人傳人」現像是存在的。

當時醫院沒有核酸檢測試紙，不知道是不是新冠病毒。但按照之前專家給出的疑似病例的三個診斷標準，這類集中爆發的發燒病人大部分並無華南海鮮市場接觸史，因此醫院當時並未按不明原因肺炎上報這些病例，但依舊在1月10日左右將這種醫院醫護人員和病人集中發燒的情況告訴給上級疾控部門。

至1月20日，衛健委高級別專家組組長鍾南山指出新冠病毒「人傳人」。報道指，優撫醫院一類小醫院早於大醫院接觸新冠肺炎病人，一些在這些醫院工作的醫生，敏銳地發現了這類病例的異常。但在疫情確定伊始，各級疾控部門做的流行病學調查和訪談中，這些醫生卻沒有被重視，這很可能是導致新冠肺炎早期診斷標準失誤的重要原因。一位醫生感嘆：「如果當時重視我們這些疫情集中區的小醫院，相信我們臨床醫生的報告和判斷，也許情況不會發展到現在這樣。」

報道又指，優撫醫院目前有16名醫務人員感染新冠肺炎，此外還有86名確診和疑似病人轉不出去，因為有相當一部分是精神病人，沒有醫院願意接收，但這部分病人，很早就被安置在醫院的一所新建的大樓隔離。

（「八點健聞」）