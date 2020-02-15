【武漢肺炎】湖北新增確診病例2420宗　累計54406宗

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。截至2月14日24時，疫情重災區湖北省新增病例2,420例，含臨床診斷病例1,138例，新增死亡病例139例。全省已累計確診54,406例。

湖北疫情形勢依然嚴峻，中國政府不斷調集醫療資源全力抗疫。（AP）

具體來看，武漢市新增1,923例（含臨床診斷病例922例）、咸寧市108例（含臨床診斷病例97例）、孝感市105例（含臨床診斷病例68例）、鄂州市67例（含臨床診斷病例21例）、荊州市43例（核減臨床診斷病例12例）、黃石市37例（含臨床診斷病例16例）、宜昌市29例（含臨床診斷病例16例）、隨州市28例（核減臨床診斷病例2例）、黃岡市26例、襄陽市17例（含臨床診斷病例4例）、仙桃市14例、十堰市12例（核減臨床診斷病例1例）、潛江市12例（含臨床診斷病例10例）、天門市8例（核減臨床診斷病例2例）、恩施州7例（含臨床診斷病例6例）、荊門市6例（核減臨床診斷病例5例）。

湖北新增治癒人數連續15天高於死亡病例

就死亡病例而言，武漢市新增107例（含臨床診斷病例30例）、黃岡市9例、孝感市5例、荊州市5例（含臨床診斷病例3例）、荊門市3例（含臨床診斷病例1例）、隨州市3例、黃石市2例、襄陽市2例、宜昌市2例、鄂州市1例。

新增出院病例912例，（含臨床診斷病例263例），其中：武漢市486例（含臨床診斷病例231例）、黃岡市107例（含臨床診斷病例3例）、鄂州市83例、孝感市58例、黃石市33例（含臨床診斷病例4例）、荊州市33例（含臨床診斷病例13例）、咸寧市28例（含臨床診斷病例10例）、隨州市24例、恩施州13例、襄陽市12例、十堰市11例（含臨床診斷病例2例）、宜昌市11例、荊門市7例、仙桃市5例、潛江市1例。

值得注意是，湖北省新增治癒人數已經連續15天高於死亡病例。

湖北新增治癒、死亡病例趨勢。（澎湃新聞）

截至2月14日24時，湖北省累計報告病例54,406例，（含臨床診斷病例16,522例），其中武漢市37,914例（含臨床診斷病例14,953例）、孝感市3114例（含臨床診斷病例148例）、黃岡市2,817例（含臨床診斷病例306例）、荊州市1,478例（含臨床診斷病例257例）、隨州市1,232例（含臨床診斷病例4例）、鄂州市1,192例（含臨床診斷病例189例）、襄陽市1,128例(含臨床診斷病例4例)、黃石市980例（含臨床診斷病例42例）、宜昌市906例（含臨床診斷病例67例）、荊門市902例（含臨床診斷病例150例）、咸寧市840例（含臨床診斷病例286例）、十堰市597例（含臨床診斷病例3例）、仙桃市514例（含臨床診斷病例2例）、恩施州244例（含臨床診斷病例27例）、天門市422例（含臨床診斷病例65例）、潛江市116例（含臨床診斷病例19例）、神農架林區10例。

湖北省累計治癒出院4,774例（含臨床診斷病例631例）。全省累計病亡1,457例(含臨床診斷病例69例)，其中，武漢市1,123例（含臨床診斷病例病亡64例）、黃岡市68例、孝感市62例、鄂州市33例、荊州市32例(含臨床診斷病例3例)、荊門市28例(含臨床診斷病例1例)、隨州市19例、襄陽市18例、仙桃市17例、宜昌市15例、黃石市13例、天門市10例、咸寧市8例、潛江市5例、恩施州4例（含臨床診斷病例病亡1例）、十堰市2例。

目前仍在院治療38,107例（含臨床診斷病例8,309例），其中，重症8,276例（含臨床診斷病例2,155例）、危重症1,876例（含臨床診斷病例516例），均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例5,534人，當日排除1,702人，集中隔離5,149人。累計追蹤密切接觸者176,148人，尚在接受醫學觀察77,323人。