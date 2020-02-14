【武漢肺炎】即日起所有返京人員均須居家或集中觀察14天

下周一（17日）是北京大多數企業復工的日子，估計約有2000萬外來人口將返京或經過北京。北京疫情防控面臨巨大壓力。

2月14日，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強赴北京西站考察有序錯峰返程和新冠肺炎疫情防控工作。 （中新社）

2月14日，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強赴北京西站考察有序錯峰返程和新冠肺炎疫情防控工作。他強調，要貫徹落實習近平總書記關於加強疫情防控工作的重要講話和中央政治局常委會會議精神，按照中央應對疫情工作領導小組部署和國務院聯防聯控機制安排，落實落細疫情防控措施，多措並舉實現人員錯峰返程，最大程度降低人員流動可能帶來的疫情傳播風險，為有效防控疫情提供支撐。

2月14日，北京迎來降雪，一位快遞小哥在雪中騎行。 （中新社）

2月14日，北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告，從即日起，所有返京民眾到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。

通告並指出民眾回京前，須提前向在京所在單位及居住的社區（村）報告。

據北京衛健委數據顯示，截至2月13日24時，北京市累計確診病例372例。出院79例，死亡3例，另有1例死於其它疾病，289例在定點醫院進行隔離治療，其中危重型22例。而北京所有區縣除最北山區平谷區未有發現病例外，其餘15個區均有報告發現確診或疑似病例。