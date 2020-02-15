【武漢肺炎】科技部：幹細胞技術救治重症初步顯示安全、有效性

內地﻿科技部生物中心主任張新民今天（15日）在國務院聯防聯控機制記者會上表示，幹細胞技術在重症救治方面初步顯示出安全、有效性。

記者會現場。（01直播截圖）

張新民說，針對重症患者的有效治療是降低病死率的關鍵途徑。科研攻關組組織了針對重症治療的新技術和新產品研究。從目前來看，部份產品和技術取得了良好的臨床效果。其中包括開展幹細胞技術在重症救治方面的臨床研究。

他指出，幹細胞治療能夠抑制免疫系統過度激活，通過改善微環境，促進內源性修復，可抑制肺部急性炎症進展，緩解呼吸窘迫症狀。經過嚴格臨床前安全性、有效性評價以及嚴格的質量鑑定，幹細胞產品在遵照當前幹細胞應用規範和臨床實驗規範的前提下，對若干重症患者進行治療，初步顯示出了安全、有效性。

張新民說，科技部下一步將積極支持科學家的研究，以期盡快取得階段性的進展，為臨床患者特別是重症患者帶來新的希望。

幹細胞是原始且未特化的細胞，它是未充分分化、具有再生各種組織器官的潛在功能的一類細胞。幹細胞技術包括了所有與幹細胞相關的生物工程學技術，包含幹細胞的生成及誘導演化所需技術的研究。這些技術可以透過不同的手段，使各種幹細胞表現出不同的特性。幹細胞技術可應用於部份血液疾病、癌症、代謝紊亂疾病和免疫缺陷疾病等的治療。

（綜合報道）