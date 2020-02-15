【武漢肺炎】衛健委：湖北過半病例用中醫藥治療　已顯示一定成效

國務院新聞辦公室今天（15日）在湖北武漢舉行記者會，對於中醫藥如何在疫情防控中發揮作用等問題，國家衛健委黨組成員、副主任，湖北省委常委王賀勝介紹，目前，湖北地區一半以上確診病例都使用了中醫藥治療，中醫藥還積極參與社區防控，對有需求的群眾來發放中藥，以上這些工作已經顯示了一定成效。

據中新網報道，王賀勝在記者會上介紹，國家衛健委在疫情初期就選派專家到武漢，組織制定治療方案。目前已經派出3支國家中醫醫療隊，並組織全國中醫藥系統共同向湖北派出隊員2220人。他又指，衛健委通過統籌中西醫資源，協同攻關，優勢互補，努力提高治癒率，最大程度降低病亡率。

王賀勝說，目前湖北超過一半的病例都使用中醫藥治療。（資料圖片）

不過，對於上述做法，網絡上意見不一，有人認同中醫藥對新型肺炎的療效，亦有不少質疑聲音：

「中醫強！中國強！把老祖宗的東西傳承下去！」 「真要謝謝老祖宗，古時大疫喝湯」 「中藥要放過穿山甲的鱗片吧！！老老實實相信現代醫學！！」 「最近一直強調中醫是為了不讓中醫股票跌太慘？」 「當前的核心不是突出中醫的意義，而是應該探索治療的最佳方法。」

武漢肺炎疫情發生以來，中醫藥是否具有治療作用持續引發關注。早前，中國科研團隊發現30種可能對武漢肺炎有治療作用的藥物，包括12種抗愛滋病藥物和18種中藥。

此外，官媒《人民日報》和《新華社》在微博發布消息稱，中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息一出，全國各地大量民眾搶購雙黃連，但亦遭来质疑。上海肺炎防控中醫藥專家組成員及後出面強調，雙黃連是否能有效抗擊新冠病毒，還需要嚴謹的臨床研究，不建議服用。

2月8日，廣東省藥品監督管理局官網發布消息，同意廣州市第八人民醫院申報的透解祛瘟顆粒（曾用名「肺炎1號方」）用於全省30家新型冠狀病毒感染的肺炎定點救治醫院臨床使用。非定點醫院申請調劑使用，將由省藥監局予以優先審批。但強調「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，如非感染者無必要服用該藥。

（綜合報道）