【武漢肺炎】內地累計確診68500宗　湖北以外新增病例「12連降」

新冠肺炎疫情持續蔓延，據國家衛健委最新數字，昨日（2月15日）內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。
內地累計報告確診病例為68500例。值得注意的是，除湖北以外地區新增確診病例連續第12日呈下降態勢。
2月15日，出院患者與醫護人員揮手致意。當日，武漢客廳方艙醫院首批17名新冠肺炎患者，通過中西醫結合治療，經過專家組會診，符合出院標準，准予出院。 (中新社)
此外，當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者29788人。
截至2月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例57416例（其中重症病例11272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例68500例（江西省核減1例），現有疑似病例8228例。累計追蹤到密切接觸者529418人，尚在醫學觀察的密切接觸者158764人。
湖北新增確診病例1843例（武漢1548例），新增治癒出院病例849例（武漢413例），新增死亡病例139例（武漢110例），現有確診病例49030例（武漢35314例），其中重症病例10396例（武漢8530例）。累計治癒出院病例5623例（武漢2915例），累計死亡病例1596例（武漢1233例），累計確診病例56249例（武漢39462例）。新增疑似病例1036例（武漢391例），現有疑似病例5243例（武漢2168例）。
據統計，2月15日內地除湖北以外地區新增確診病例166例，連續第12日呈下降態勢。過去這一數據分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日）、558例（7日）、509例（8日）、444例（9日）、381例（10日）、377例（11日）、312例（12日）、267例（13日）、221例（14日）。
（國家衛健委）