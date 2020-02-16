【武漢肺炎】疾控專家：不應將有病例小區全體人員作為密切接觸者

國務院聯防聯控機制新聞發布會今日（16日）下午3時召開，介紹疫情防控工作進展情況。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委疾控局副局長周宇輝、國家衛生健康委基層衛生健康司副司長諸宏明、北京市朝陽區勁松社區衛生服務中心主任李永錦、中國疾控中心研究員馮錄召。主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。

中國疾控中心研究員馮錄召。（01直播）

馮錄召介紹防疫知識：

一、鞋子會把病毒帶回家嗎？鞋底應該怎麼進行消毒？

新型冠狀病毒目前主要還是通過近距離呼吸道飛沫傳播或者接觸傳播，飛沫沉降到地面之後，鞋子就算有可能沾染到，病毒量也非常少。所以，在日常生活中不需要對鞋底進行消毒，保持清潔即可。建議回家之後在門口換鞋。

二、目前氣溫還比較低，手持紅外體溫檢測儀測量哪個部位體溫最準？檢測儀在多人使用情況下會不會造成交叉感染？

體溫篩檢是此次疫情中篩查、排查可疑病例的一個手段，使用手持式的紅外線測溫儀應該嚴格按照説明書進行操作，保證示數的準確。在不同部位進行測量，它的結果會有略微差別，這個屬於正常現象。目前冬春季氣溫還比較低，手持紅外體溫監測儀在使用之前要進行校準，尤其是在測量從室外進入室內的人員，或者在室外使用測量儀時，建議測量衣服或者圍巾覆蓋的皮膚部位，比如手腕或者脖子，這樣的話能使得到的數字更為準確。根據紅外體溫監測儀的原理，不需要接觸皮膚就能測出體溫，測量時測量者、被測量者也都佩戴了口罩，所以造成交叉感染的機率極低。

三、空氣凈化器能不能濾過病毒？

目前市場上比較常用的空氣凈化器，是由風機和過濾裝置組成，風機是將家裏的空氣吸入，過濾裝置是通過吸附把各種污染物過濾掉，再把過濾後的空氣排出。空氣凈化器主要適用於去除空氣中的一種或者多種污染物，但是在産品標準裏面並沒有對病毒或者其他的病原微生物有殺滅率的要求。所以，空氣凈化器不一定能過濾病毒。建議一般情況下，家庭每日對室內進行通風換氣，可以通過自然通風或者機械通風，但是在目前溫度比較低的情況下，開窗通風時應該注意室內外溫差大而引起感冒的風險。

記者提問。（01直播）

周宇輝表示，國家衛生健康委制定了社區防控工作方案對。於出現社區傳播疫情，必要時可以採取相應的措施，限制人員的出入。各地在此方案的指導下，結合疫情的形勢，制定了適合本地的防控策略和措施。

不應將有病例小區全體人員作為密切接觸者

馮錄召表示，根據新冠肺炎防控方案的第四版，密切接觸者指的是跟病例發病之後有近距離接觸，但是沒有採取有效防護措施的人員。比如，在同一房間共同生活的家庭成員，直接照顧病例的人員，或者在電梯、活動室等同一場所內有近距離接觸的人員，以及共同就餐、共同娛樂的人員。因此，對於出現疑似或確認病例的小區，小區居民是不是判定為密切接觸者，要根據是否與病例接觸，接觸的方式、接觸的時長、接觸的場所等綜合判定，不應該把全小區的人員都作為密切接觸者。

根據現行對密切接觸者的管理要求，對於密切接觸者要採取集中隔離醫學觀察，對於一些不具備條件的地區和一些特殊的人群，比如小年齡的嬰幼兒或半自理或者沒有自理能力的人員，可以在社區醫務人員的指導下進行居家的醫學觀察，居家時要加強對觀察對象的管理和家庭成員的防護。新冠肺炎防控方案的第四版提出，各地可根據相關的要求徵用合適的賓館、學校等作為集中隔離觀察點。

記者提問。（01直播）

為基層醫務人員減負 暫停無關填表報表

在疫情防控工作開始以後，基層醫務人員工作比較繁雜，任務很艱巨，每一分每一秒對他們來説都非常寶貴。有人反映基層人員現在負擔很重，很多時間都浪費在了填表、報表上，又出現了「表哥」、「表姐」，而且經常幹到晚上很晚。對此，衛健委通過聯防聯控機制專門下發了文件，要求減輕基層負擔，全力做好基層的防控工作。

在文件中提出了一些明確的要求，疫情防控現在到了關鍵時期，大家任務很重，除了《傳染病防治法》法定的必須要填的一些表格外，其他和疫情防控工作無關的報表、總結可以暫停。另外，有些資訊要推進共用，不能多個部門同時都要數，可以通過國家的、各地的聯防聯控機制來進行統籌，資訊及時共用。

同時，明確要求基層醫務人員的主要精力放在一線，能不開的會儘量不開，有些文件能不發的就不發，不能以會議落實會議，以文件落實文件。及時做到資訊共用，要借助資訊化的手段，國家已經明確要通過互聯網，通過信息直報系統上報數據，這不僅使數據上報快捷方便，也更加精準。

國家衛生健康委基層衛生健康司副司長諸宏明。（01直播）

要加強醫療防護物資和人力資源調配

諸宏明表示，基層醫療衛生機構不承擔新冠肺炎患者的救治任務，患者按照「四集中」的原則，集中到定點醫院去收治，基層醫療衛生機構主要是做好排查，及時發現、隔離、報告、轉診病人或者疑似患者。

對於一些防護物資面臨短缺的問題，一方面，衛健委已通過我們的聯防聯控機制，協調各部門加強對基層醫療衛生機構物資的調配。另外，衛健委也要求各地在調配物資的時候要向一線、要向基層醫療衛生傾斜。對於人手不足的問題，要加強人力調配，要通過醫聯體、醫共體的形式，由上級醫院來調配人力資源。

為了提高基層的能力，衛健委開展了相關培訓，通過中國繼續醫學教育網絡設置了專門的培訓欄目，針對基層防控機構，也針對鄉村醫生，有兩個板塊，一個村醫板塊，一個叫基層防控板塊，而且是全開放、全免費的。據統計，截止到今天已經有78萬基層醫務人員通過這個平台得到了培訓。

記者會現場。（01直播）

諸宏明表示，基層醫療機構和基層醫務人員主要開展了3個方面的工作：一是堅守好陣地。這塊是我們自己在醫療機構內部的工作，包括做好預檢分診，及時發現發熱病人和疑似患者，做好隔離和轉診，這是在疫情防控中做的一個非常重要的工作。另外，還要開展正常的診療活動。

二是基層醫務人員和廣大社區居民一起來守好家園，發揮優勢，和社區工作者一起進行網格式管理和地毯式排查，進行居家或者集中隔離管理，發現了疑似病人，發現了隔離對象，基層醫務人員就會上門告訴居家隔離的通知。

三是要把好道口。在機場、碼頭、高速公路的出入口、國道、小區，大家都可以看到基層醫務人員的身影，把關口把好，還有很多年輕的「90後」衝在一線，通宵達旦守在道口，起到了非常好的作用。

國家衛生健康委疾控局副局長周宇輝。（01直播）

周宇輝表示，新冠肺炎發生以來，國家衛生健康委成立了聯防聯控機制，依法科學防控，堅持統籌點、線、面各項防控任務，將湖北武漢作為防控工作的重中之重，將疫情的傳播鏈作為管控的關鍵環節，將全國面上的疫情的遏製作為整體工作目標，在聯防聯控工作機制下，各部門協同配合，制定並實施了一系列防控措施。

在控制傳染源方面，一是隨著疫情形勢的不斷變化和防控工作的進展，不斷更新完善防控方案，指導各地在病例發現、報告、流行病學調查以及密切接觸者管理等方面做好相關工作。其次，分類實施社區防控策略，黨政牽頭，動員社區，實施網格化管理，地毯式追蹤，全面做好從疫情高發地區返回人員和密切接觸者的追蹤管理等工作。三是嚴厲打擊非法捕殺、交易和食用野生動物的行為，加強野生動物交易市場和活禽交易市場的監管，從源頭上控制公共衛生風險。

在阻斷傳播途徑方面，一是採取設置留驗站，開展體溫檢測以及通風消毒等措施，嚴格預防通過交通工具傳播。其次，採取延長春節假期，鼓勵群眾居家休養，鼓勵企業遠程辦公，加強對旅遊經營活動、文化場所、文藝演出的管理，減少公眾聚集性活動，最大限度減少人員流動。三是開展冬春季愛國衛生運動，加大對農貿市場、海鮮市場、活禽市場等重點場所以及社區的環境衛生整治力度。

在保護易感人群方面，針對老年人、學生、兒童以及孕産婦等重點人群，以及托幼機構、養老院等特定場所，編制了相應的防控指南，指導做好相應的防控工作。

對於公眾方面，制定了從口罩的使用、居家以及公共場所的消毒等方面相應的防控指南，採用了短視頻、動畫以及一圖讀懂等多種方式，強化公眾作為自己健康第一責任人的意識，普及健康知識，掌握防護技能，同時動員廣大居民參與到防控工作中。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情：

2月15日0至24時，各省區市和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例。其中湖北139例，四川2例，湖南1例。新增疑似病例1918例，當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者29788人。

截至15日24時，現有確診病例57416例（其中重症病例11272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例68500例（江西省核減1例），現有疑似病例8228例。累計追蹤到密切接觸者529418人，尚在醫學觀察的密切接觸者158764人。除湖北以外全國新增確診病例166例，新增疑似病例882例，新增死亡病例3例，重症病例減少25例。

記者會現場。（01直播）

全國各地疫情防控效果已顯現 大量輕症患者獲救治

主持人表示，截至15日24時，武漢、湖北、全國重症病例佔確診病例的比例均明顯下降。其中武漢重症佔確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%。湖北其他地市中重症確診病例的比例由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%，全國其他省份重症佔確診病例的比例，由醫院1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。

以上變化說明全國各地的疫情防控效果已經顯現。特別是隨着全國對口醫療支援力量的加強，湖北根據實際情況制定和落實本地區防控措施，紮實做好確診患者、疑似患者，無法明確排除新冠肺炎可能的發熱患者和確診患者的密切接觸者，這些人的分類集中管理使大量輕症病例得到及時救治，減少了轉為重症的可能，為提高治癒率，降低病死率打下了良好的基礎。