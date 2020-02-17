【武漢肺炎】湖北孝感嚴令　城鎮居民必須足不出戶　違者一律拘留

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部周日（16日）晚發布第17號令，宣布由周一（17日）零時起，所有城鎮居民嚴禁外出，違反命令者一律處以10日以下治安拘留。

湖北省孝感市疫情防控指揮部表示，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門、聚集；醫護人員，醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准離孝人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行；違反命令的，一律處10日以下治安拘留。

同時，所有車輛（包括摩托車、電動車、自行車、三輪車）禁止上路行駛，抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、運輸生產生活必需品車輛，以及救護、消防、搶險、環衛、警車、郵政等特種車輛和持通行證車輛可獲豁免；違令者，車輛一律被扣留，對當事人處10日治安拘留及罰款500元人民幣，而違反道路交通管理者則依法予以記分及吊銷機動車駕駛證。

湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部周日晚發布第17號令，所有城鎮居民嚴禁外出。（微博圖片）

此外，所有非必需的公共場所必須關閉，藥店、超市、酒店等要按照指揮部要求，定時及定向開放，並要嚴格控制人流量，做好體溫檢測等，違令的經營者同樣會被處10日以下治安拘留；各鄉鎮、村幹部等要成立糾察隊不間斷巡查，違反禁制令的人士或車輛，將移交公安機關處罰，並強調所有違令者一律納入失信人員名單，而黨員、幹部等公職人員則一律移交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。

孝感是湖北疫情較嚴重的地區，截至上周六（15日），孝感市累計報告新冠肺炎病例3201宗，65人不治。

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