中國應急管理部高層異動　8天內履新4名黨組成員

2月16日，據中國應急管理部消息，中共中央組織部決定，徐平、瓊色任應急管理部黨組成員。

資料顯示，徐平1960年8月生，山東淄博人。他曾任武警北京市總隊警衛一師師長、北京市總隊副司令員、武警森林指揮部司令員。2015年7月，他晉升武警少將警銜。

值得關注的是，2015年，中國紀念抗戰勝利70周年閲兵時，徐平擔任武警部隊抗戰英模方隊領隊；2017年朱日和閲兵時，徐平是武警特警方隊將軍領隊。

轉隸後，徐平任應急管理部森林消防局副局長、負責人。2019年11月，他履新森林消防局局長（副部級）、黨委副書記。

瓊色，1961年2月生，西藏丁青人。他曾任西藏自治區公安廳黨委委員、自治區公安消防總隊政委，浙江省公安消防總隊政委，公安部原消防局副政委、副局長。轉隸後，他任應急管理部消防救援局副局長、負責人。2019年11月，他履新消防救援局局長（正局級）、黨委副書記。

據《北京青年報》旗下公號「政知道」報道，此次中國應急管理部官網更新後，原任黨組成員、總工程師王浩水已不在領導信息之列。

此前2月9日，中國應急管理部剛剛迎來兩位副部長，其中周學文任應急管理部黨組成員、副部長，兼任水利部黨組成員；劉偉任應急管理部黨組成員、副部長。

周學文1963年1月生，曾長期在水利部工作，後任水利部黨組成員，副部長。2018年8月，他首次跨省任職，出任甘肅省委常委，同年11月，被任命為甘肅省副省長。

劉偉1965年6月出生，此前曾任河南省副省長，在河南省政府分管工業、應急管理、經營性國資監管及企業改革方面工作。

中國應急管理部是2018年機構改革後新成立的部門，主要負責組織編制中國應急總體預案和規劃，指導各地區各部門應對突發事件，推動應急預案體系建設和預案演練等工作。

目前，中國應急管理部實行的是「雙首長制」，即一個機構的黨組（委）書記、行政首長由兩人分別擔任。

應急管理部部黨組書記、副部長黃明，此前擔任公安部黨委副書記、副部長（正部級）；部長、黨組副書記王玉普，此前擔任中國國家安全生產監督管理總局局長、黨組書記。