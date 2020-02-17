【武漢肺炎】國家衛健委：早診早治　重症佔比從38%下降到18%

武漢肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制於2月17日下午3時召開新聞發布會，介紹醫療救治工作進展情況。 今日記者會的嘉賓包括，國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅，國家中醫藥管理局醫政司司長蔣健，國家中醫藥管理局科技司司長李昱， 科技部生物中心副主任孫燕榮，北京大學第一醫院主任醫師王貴強。

國家中醫藥管理局醫政司司長蔣健。（01直播）

國家中醫藥管理局醫政司司長蔣健在發布會上表示，據統計現在一共有28個省區市的630多家中醫院已派出3100多名醫生支援湖北的救治工作。該局派出了由張伯禮院士、黃璐琦院士和仝小林院士領銜的團隊和4批次專家團隊588人到武漢進行救助，他們分別入駐湖北省中西醫結合醫院、武漢金銀潭醫院、夏江方艙醫院和雷神山醫院開展救治工作。

蔣健介紹，截止到今天，全國中醫藥參與救治的確診病例共計60107例，佔比為85.20%。湖北以外的地區，中醫藥參與救治病例治愈出院數和症狀改善者占到了87%。

北京大學第一醫院主任醫師王貴強。（01直播）

近期有媒體報導，目前核酸檢測試劑質量並不穩定，陽性檢出率是30%－50%。對此，北京大學第一醫院主任醫師王貴強表示，核酸檢測本身的穩定性很好，出現一些所謂檢不出的情況或者假陰性的情況，主要原因是任何檢測方法都有一個敏感性的問題。從病程方面，可能是病毒量很少，在上呼吸道可能檢測不出來，當然還有取樣方法問題。

他指，目前核酸檢測是確診新冠肺炎的「金標準」，只有通過核酸檢測陽性才能確診。衛健委目前也在聯合攻關提高檢測的敏感性和特異性。

血漿臨床治療效果顯著

2月13日，中國生物表示已經用康復者血漿臨床治療11例危重病人， 治療效果顯著。對此，孫燕榮稱，恢復期血漿治療這是一項古老而又創新的急救措施之一，現在治療的患者中有1位已經出院，1位已經可以下地行走，餘下的幾位患者都在康復期間。科研攻關組還會對恢復期血漿治療手段進行預期療效和風險評估，也會及時跟踪、及時研判。她呼籲能夠在全社會開展「千人獻漿救千人」的行動，希望能夠讓更多的康復者伸出手臂，捐獻血漿。

郭燕紅指出，康復者恢復期血漿治療，是利用康復者血漿中一定滴度的病毒特異性抗體來降低患者體內病毒含量，從而達到治療預期。目前，臨床當中通過現有病例的治療已經顯現出了很好的療效。對於恢復期血漿，從它的採集、製備、貯存到臨床應用都有嚴格質量控制要求。截至目前，已經有1萬多名的治愈出院的患者，也為更好地利用好康復者血漿治療重症和危重症提供了一個有利條件。呼籲治愈出院的患者能夠獻出自己的血漿，給重症和危重症患者帶來希望。

國家中醫藥管理局科技司司長李昱。（01直播）

李昱指，國家中醫藥管理局啟動「中醫藥防治2019-新冠病毒的研究」「中西醫結合防治新冠肺炎的臨床研究」兩個應急專項。對山西、河北、黑龍江、陝西四省使用中藥複方「清肺排毒湯」治療新冠肺炎的臨床療效進行臨床觀察和數據分析。在取得214例臨床有效數據的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用清肺排毒湯。

他表示，數據顯示清肺排毒湯對治療新冠肺炎具有良好的臨床療效和救治前景，這也增添了戰勝疫情的信心和決心。

科技部生物中心副主任孫燕榮。（01直播）

科技部生物中心副主任孫燕榮介紹，基於當前臨床治療的迫切需求，專家一致推薦應該快速將磷酸氯喹納入新一版的診療方案，擴大臨床範圍。

孫燕榮指，磷酸氯喹是一個抗瘧藥，已經在臨床上用了70多年。既往的研究已經非常明確地提示它不僅僅有抗瘧的作用，還具有廣譜的抗病毒作用，另外，還具有非常好的免疫調節作用。

她表示，組織北京、廣州、湖南幾個省的十幾家醫院聯合開展了關於磷酸氯喹對於新冠肺炎治療的安全性、有效性的評價。在臨床上非常確定的看到了療效，無論從重症化率、退熱現像還是肺部影像好轉的時間，病毒核酸的轉陰時間和轉陰率，縮短病程這一系列指標進行系統、綜合的研判，用藥組優於對照組。

據孫燕榮介紹，2月15號，由科技部、藥監局等主要單位共同在北京組織召開了視頻專家會，組長由鍾南山院士擔任，若干為臨床研究專家參與專家論證，共同研判磷酸氯喹對於新冠肺炎的療效。專家組經過認真、細緻的研討最後達成一致意見，一致認為該藥是一個上市多年的老藥，用於廣泛人群治療的安全性是可控的。基於前期臨床開展的研究接過可以明確磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（01直播）

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，新冠肺炎雖然是新發傳染性疾病，但是它可防可治。湖北以外新確診的病例數已經實現連續13天的下降，是非常好的信號，說明防治工作取得很好的效果。通過對出院病人的情況分析，形成了一些行之有效的診療策略和診療方法。

她指出，從患者發病到確診的時間段來看，全國平均是4.95天，說明縮短診斷時間，及時診療，早診早治，也是提高治愈率的一個非常有效措施。對所有病人的治療情況也進行了分析，90%以上的患者都是採用了抗病毒治療、對症治療，包括呼吸支持、循環支持、提高免疫力等綜合的一系列的診療手段，來加速患者的治癒。近期通過早診早治，重症佔比從初期的38%已經下降到目前的18%。

她認為，會總結出一整套提升救治能力、提升治愈率的一系列的經驗和方法。不僅僅供國內加強救治工作使用，也為國際上提供有益的寶貴經驗。

3.2萬餘名醫務人員支援湖北、武漢

郭燕紅指出，對於湖北武漢患者多、重症多、救治任務非常重，現以舉全國之力來支援武漢和湖北，29個省（自治區、直轄市）包括新疆生產建設兵團和軍隊系統，已經派出3.2萬餘名醫務人員到當地。針對武漢重症多，投入的重症專業的醫護力量也是最強的，有1.1萬重症專業醫務人員負責重症的救治工作。這1.1萬的重症醫務人員已經接近全國重症醫務人員資源的10%。

此外，已調集全國22個國家緊急醫學救援隊，帶著精銳裝備，能夠幫助武漢提高救治水平。除了武漢以外的16個地市，採用「以省包市」的模式，舉國家之力幫助湖北、幫助武漢完成好相應的救治任務。

國家衛健委新聞發言人米鋒。（01直播）

國家衛健委新聞發言人、記者會主持人米鋒介紹醫療救治工作進展。他表示，截至16日24時，全國累計報告確診病例70548例，現有疑似病例7264例，累計治癒出院10844例，累計死亡病例1770例。湖北以外新增確診病例總數已連續13天下降，新增死亡病例數一直保持在較低水平。

米鋒指，2月16日晚，國家衛生健康委在京舉辦新冠肺炎疫情防控座談會，中國世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組和國務院聯防聯控機制相關單位、成員單位的代表80人參加了會議。國家衛生健康委李斌副主任介紹全國疫情防控情況，表示防控工作取得積極成效，疫情形勢出現積極變化，中國將繼續與國際社會一道，共同應對疫情挑戰，維護全球衛生安全，歡迎考察組就中國和全球疫情防控提出建議。 聯合專家考察組於2月17日赴北京市、廣東省和四川省開展現場考察。