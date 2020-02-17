【武漢肺炎】河南出現超「常規」病例：潛伏時間長　傳染源不明

新冠肺炎疫情在非湖北省份確診病例13連降之際，河南省信陽市又出現兩例超常規病例，致防控難度增加，引發關注。

新冠肺炎疫情肆虐，中國多地社區小區實行封閉管理。（Reuters）

據中國之聲2月17日消息，河南信陽市新縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部辦公室2月16日通報了該縣2例確診病例的情況，2例確診病例潛伏時間長、傳染源不明確、確診困難，並且具有較強傳染性。

確診病例吳某某自1月14日從武漢返回新縣至確診，時長達34天。其先後3次進行核酸檢測，前兩次均為陰性。自1月28日住院留觀至確診，時長達19天。

確診病例寧某某自2019年11月13日開始一直在新縣照顧從武漢治病返回的岳父，其岳父11月30日去世後，寧某某繼續留在岳父家中居住到2020年1月31日，後與其妻子、兒子回到位於新縣陳店鄉政府家屬院的家中，之後，寧某某隻是2次出門買菜、1次出門買藥，無其他外出活動，2月12日出現發熱症狀，14日到新縣人民醫院就診隨即留院觀察。寧某某自開始照顧其岳父至確診，時長達94天。經追蹤其感染軌迹，感染源至今難以確定。

針對上述新情況，新縣提出，有湖北(武漢)居住史、旅行史、接觸史的居民，居家隔離觀察時間滿14天的，一律再延長7天。

2月17日，為了滿足企業復工的用工需求，四川首趟定製務工人員返程專列從成都東站開出，750多名務工人員乘坐G4391次動車組列車前往浙江杭州。返崗務工的黃守剛展示自己的健康記錄表。（中新社）

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在持續，但截至2月16日24時，中國全境報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例，新增疑似病例1,563例。

根據已有信息，非湖北省份已連續13天呈下降趨勢。這意味着，各地的疫情防控效果已經顯現。

不過，中國工程院院士鍾南山此前曾表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在2020年2月中下旬出現。至於拐點，要看二次返程情況。