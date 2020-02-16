【武漢肺炎】武漢、湖北、全國重症率明顯下降　疫情防控效果顯現

﻿國家衛健委新聞發言人米鋒今天（16日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，武漢、湖北、全國重症病例佔確診病例的比例均明顯下降，全國各地的疫情防控效果已經顯現。

記者會現場。（01直播）

米鋒表示，截至15日24時，武漢、湖北、全國重症病例佔確診病例的比例均明顯下降。其中武漢重症佔確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%。湖北其他地市中重症確診病例的比例由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%，全國其他省份重症佔確診病例的比例，由醫院1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。

大量輕症病例得到及時救治

他指出，以上變化說明全國各地的疫情防控效果已經顯現。特別是隨着全國對口醫療支援力量的加強，湖北根據實際情況制定和落實本地區防控措施，紮實做好確診患者、疑似患者，無法明確排除新冠肺炎可能的發熱患者和確診患者的密切接觸者，這些人的分類集中管理使大量輕症病例得到及時救治，減少了轉為重症的可能，為提高治癒率，降低病死率打下了良好的基礎。

此外，會上還通報，2月15日0至24時，各省區市和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例。其中湖北139例，四川2例，湖南1例。新增疑似病例1918例，當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者29788人。

截至15日24時，現有確診病例57416例（其中重症病例11272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例68500例（江西省核減1例），現有疑似病例8228例。累計追蹤到密切接觸者529418人，尚在醫學觀察的密切接觸者158764人。除湖北以外全國新增確診病例166例，新增疑似病例882例，新增死亡病例3例，重症病例減少25例。

（衛健委）