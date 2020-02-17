【武漢肺炎】網傳實名舉報所長洩露病毒　武漢病毒所研究員闢謠

新型冠狀病毒疫情持續，與之有關的網絡傳言亦鋪天蓋地。周一（17日）微博傳出一封「實名舉報信」，發文者自稱是武漢病毒所研究員陳全姣，舉報該所所長王延軼「洩露病毒」。 不過，武漢病毒所官網很快發出一篇陳全姣的聲明，強調從未發布過任何相關舉報信息。

武漢病毒所早前被質疑「洩露病毒」，引發軒然大波。（資料圖片）

這封自稱由陳全姣撰寫的舉報信稱，她實名舉報武漢P4病毒所所長王廷軼洩露病毒，又指王廷軼本人「沒有一丁點醫學知識」，當年靠特長招生進入北大，平常的研究都是其他研究員幫她做的。舉報信又稱，王經常會從實驗所拿一些實驗動物，售賣給華南海鮮市場的野味攤位。不過，微博上的舉報信全文很快被刪除。

17日下午，武漢病毒所官網發布陳全姣的聲明，稱「關於今日網絡上出現以我名義發佈的所謂舉報言論，在此我鄭重聲明：我從未發佈任何相關舉報信息，對冒用本人身份捏造舉報信息的行為表示極大憤慨。我將依法追究造謠者的法律責任。」

聲明還稱，近期一系列謠言，「已對我們一線科研人員科研攻關造成了影響」，請大家嚴防相關陰謀和破壞活動。

公開資料顯示，王延軼，1981年出生，北京大學生命科學學院生物科學學士，美國科羅拉多大學醫學院免疫學系免疫學碩士，武漢大學生命科學學院微生物學博士，研究員。2010年5月加入中國致公黨。現任中國科學院武漢病毒研究所所長，分子免疫學學科組組長，致公黨武漢市副主任委員。

在武漢肺炎疫情蔓延的情形下，武漢病毒研究所深陷輿論風暴口。日前，一則關於「武漢病毒所一名女研究生黃燕玲是新冠病毒肺炎零號病人」的消息在網絡流傳。根據網絡流傳的截圖顯示：武漢新冠病毒肺炎的零號病人是黃燕玲，係武漢病毒所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生。

自疫情爆發以來，武漢病毒研究所深陷輿論爭議。（新華社）

另據中科院武漢病毒研究所發佈於2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》顯示，黃燕玲系西南交大推薦的學術性碩士。

對此，中國科學院武漢病毒研究所於2月16日發聲明強調，經查證，黃燕玲於2015年在該所畢業獲得碩士學位，在學期間的研究內容為噬菌體裂解酶的功能及抗菌廣譜性，畢業後一直在其他省份工作生活，未曾回過武漢，未曾被2019新型冠狀病毒感染，身體健康。

網傳截圖顯示，黃燕玲親自回應稱自己「還健在」。（網上圖片）

此外，網傳截圖顯示，黃燕玲本人也在武漢病毒所2012級校友群中親自回應稱，自己「還健在」。此前，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗也回應傳媒稱，關於黃燕玲的謠言「一看就是假新聞」。石正麗表示，她可以保證，武漢病毒所沒有一個人被新冠病毒感染過。

（綜合報道）