北約秘書長稱「不視中國為對手」　外交部：與北約不存在競爭

國務委員兼外長王毅與北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）近日會見時，斯托爾滕貝格表示，儘管中國在快速崛起，但北約並不把中國視作對手，而是願意加強同中方的關係。 中國外交部發言人耿爽周一（17日）在網上例行記者會上，就斯托爾滕貝格言論回應稱，中國堅持和平發展與合作共贏，始終奉行防禦性國防戰略，與北約成員不存在地緣矛盾和競爭。

北約秘書長斯托爾滕貝格在2019年底G7峰會召開期間就曾發表過關於「北約無意製造新的對手」的言論。（Reuters）

耿爽說，中方讚賞斯托爾滕貝格秘書長關於不把中國作為對手的表態，注意到北約加強同中方關係的意願。中方希望北約繼續樹立正確的中國觀，把中國作為朋友和夥伴。中方願在平等和相互尊重基礎上不斷加強同北約的對話與合作。

據新華社14日報道指，王毅在慕尼黑應約會見斯托爾滕貝格。期間，斯托爾滕貝格表示，儘管中國在快速崛起，但北約並不把中國視作對手，而是願意加強同中方的關係。北約一向主張，各國都應遵守和維護基於規則的國際秩序，願就此與中國加強對話，同時也願同中方在阿富汗、中東、伊拉克、軍控等問題上開展合作。

王毅則表示，「你剛才明確表示北約不把中國作為對手，也對中國取得的巨大發展成就予以積極評價，中方對此表示高度讚賞。」

王毅指出，中國和北約成員不存在地緣矛盾和競爭。（資料圖片）

王毅也指出，中國始終奉行防禦性國防戰略，人均國防開支遠遠低於其他大國。中國還針對國際安全新形勢，提出了共同、綜合、合作和可持續的新安全觀。中國和北約成員不存在地緣矛盾和競爭，儘管雙方在一些問題上存在分歧，但這不應成為雙方交流合作的障礙。

事實上，對於中國問題，斯托爾滕貝格在2019年12月2日倫敦的一場活動上指出，已經認識到了中國的崛起對所有盟國都有安全隱患，但是北約不想製造一個新的敵人，不想把北京當作敵人。

後來，北約倫敦峰會12月4日發表聯合聲明。其中，在聲明第6條的最後一句稱：「我們認識到，中國日益增長的影響力及其國際政策帶來了我們作為一個聯盟需要共同應對的機遇和挑戰。」嚴謹的措辭，說明北約並沒有將中國視為「威脅」，而是對中國所帶來的影響予以正視。

北約是北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）的簡稱，是美國與西歐、北美主要發達國家為實現防衛協作而建立的一個國際政治、軍事集團組織。其成員國包括：美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙、意大利、希臘、土耳其、德國、西班牙。1991蘇聯解體後，北約東擴，波蘭、匈牙利、阿爾巴尼亞、捷克、拉脱維亞、愛沙尼亞、立陶宛、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛文尼亞等國家加入北約。目前北約共有29個成員國。除美國、加拿大，以及阿爾巴尼亞、冰島、土耳其等國家外，其餘都是歐盟成員國。