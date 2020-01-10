倡北約擴展至中東　特朗普再創新名詞「NATOME」自誇改得好

美國總統特朗普（Donald Trump）1月9日表示，北大西洋公約組織（NATO）應該擴展向中東，讓中東國家加入。他甚至向具有70年歷史的北約建議一個新名字——「NATOME」。

美國總統特朗普1月9日在白宮表示北約應該擴大，將中東國家包括在內。圖為特朗統1月9日在俄亥俄州出席競選活動。（AP）

特朗普：多麼美麗的名字

特朗普1月9日表示，希望在中東看到更多北約軍隊，原因是中東問題屬於國際議題，他稱「我認為北約應擴展，我們絕對應將中東包括在內......目前的負擔在美國身上，這樣不公平」。他建議北約改名「NATOME」。

「NATOME」由北約（NATO）及中東（Middle East）的縮寫組成。特朗普不忘稱讚自己改得好，他稱「我說，這是多麼美麗的名字，我很擅長改名。」

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特朗普又透露，1月8日曾與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）通電話，並提及有關事項。

特朗普又表示，美國打擊恐怖組織ISIS激進分子，並擊殺ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），是幫了歐洲一個大忙。