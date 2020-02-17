【武漢肺炎】採集血漿影響恢復期患者健康？　專家：影響很小

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，科技部日前表示，使用康復者血漿治療重症患者明顯有效，無明顯不良反應。不過有人質疑，剛剛痊癒的患者身體比較弱，此時採集血漿會不會影響其健康？ 對此，北京大學第一醫院主任醫師王貴強在國務院聯防聯控機制發布會上表示，只要病人恢復了，達到出院、解除隔離的標準，就可以採集血漿，對病人機體影響很小。

王貴強指出，與以前一般採全血不同，這次血漿的採集是用「單採漿」手段，即只取血漿，而血球、血小板會被輸送回去。這種血漿採集200至300毫升，病人一兩周就可以讓血漿成分完全恢復到原來的情況，對機體的傷害、影響很小，大家不要有太多的顧慮。

他表示，恢復期的血漿可以救治重症和危重症的患者，希望各位恢復期的病人積極貢獻血漿，為救治重症患者、降低病死率做一份貢獻。

王貴強解釋，此次採集血漿和平時獻血有4大不同之處。第一，對象不同。新冠病毒感染的肺炎恢復期血漿只有病人恢復期才可以作為供血者，因為只有這樣的病人身體才有相應的綜合性抗體，可以有效的治療新型冠狀病毒的感染。第二，僅採血漿，不採全血。第三，除了常規病毒性檢測，還要檢測新冠病毒的綜合抗體。第四，檢測病毒的核酸，實際上這些病人已經是陰性的，但是獻血之前還要檢測，保證沒有新冠病毒感染的情況才可以獻血。

（科技部）