【武漢肺炎】李克強：疫情防控取得積極成效　各地絲毫不能鬆懈

據央視《新聞聯播》報道，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強﻿周一（17日）主持召開領導小組會議。 會議指出，全國上下貫徹落實習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神，按照中央應對疫情工作領導小組部署和國務院聯防聯控機制協調安排，經過艱苦努力，防控工作取得積極成效。

內地持續抗擊武漢肺炎疫情，圖為身穿防護服的義工為社區進行消毒。（Reuters）

疫情現向好趨勢 各地防控不能鬆懈

會議聽取了國務院聯防聯控機制相關工作組匯報。匯報認為，通過全力加強疫情防控，壓低了流行高峰，削弱了流行強度，避免了可能出現的更大範圍暴發流行，全國疫情形勢出現積極向好趨勢。當前疫情流行中心仍在武漢市和湖北省，疫情變化情況仍很複雜。各地防控工作絲毫不能鬆懈。

會議指出，武漢市和湖北省要繼續加大排查力度，擴大床位供給。國家根據救治需要再增派醫療力量支援。集中專家加強重症患者救治，推廣使用臨床有效治療方案和藥物，減少輕症患者轉為重症。要特別做好醫務人員防護和生活保障。進一步保障好武漢和湖北防控物資和重症救治設備。

會議指出，督促各地指導企業在加強疫情防控的同時有序復工復產。（資料圖片）

督促各地指導企業有序復工復產

會議指出，要統籌疫情防控和經濟社會發展。湖北省要繼續實施離漢離鄂通道管控，堅決做到內防擴散外防輸出。各地各相關部門要繼續嚴格落實交通運輸防疫措施，實施農民工有序返崗方案，視疫情變化科學安排高校錯時開學，督促各地指導企業在加強疫情防控的同時有序復工復產。

（央視）