【武漢肺炎】兩會料推遲召開　人大法工委：很多代表都在防疫一線

新冠肺炎內地疫情形勢出現向好趨勢，全國人大2月17日稱，將審議關於推遲召開人大會議的決定草案，對於這一議程有何考慮，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉披露了其中的細節。

2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作，接受體温測試。（新華社）

臧鐵偉接受新華社採訪時稱，2019年12月28日，十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，第十三屆全國人大第三次會議於2020年3月5日在北京召開。按照這一決定，全國人大常委會已為大會的召開進行了一系列籌備準備工作。

據透露，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。

臧鐵偉稱，全國人大代表近3,000人，其中很多代表包括代表中1/3的省市級和各方面的主要領導幹部都奮戰在疫情防控工作第一線，正在各自工作崗位發揮重要作用。為了確保聚精會神做好疫情防控工作，堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

根據中國憲法和有關法律規定，全國人民代表大會會議每年舉行1次，全國人民代表大會會議由全國人民代表大會常務委員會召集。之前，全國人大常委會已確定十三屆全國人大三次會議的召開時間，因此，推遲召開會議，也需要全國人大常委會作出決定。

報道稱，基於上述考慮，常委會工作機構擬訂了關於推遲召開十三屆全國人大三次會議的決定草案。

2019年3月12日，習近平接見人大會議與會代表。（新華社）

全國人大稱，將在下周一（2月24日）審議關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，以及關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案；審議有關任免案等。

此外，全國政協也於2月17日召開會議傳達學習習近平關於新冠肺炎疫情防控工作的重要講話精神，研究全國政協近期重點工作。報道稱，會議研究了關於推遲召開政協第十三屆全國委員會第三次會議和常務委員會第十次會議的有關事項等。