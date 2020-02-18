【武漢肺炎】武昌醫院院長傳感染去世　妻：已上人工肺正在搶救

武漢肺炎疫情持續。2月17日晚，微博認證為湖北衛健委宣教中心黨委書記、主任@全科健康發佈信息稱，武昌醫院院長劉智明，因感染新冠肺炎，於2020年2月17日去世。 不過，劉智明的妻子表示，他本人目前仍在搶救中，不過病情嚴重，已上人工肺救治。

當晚稍早時候，包括《成都商報》等多家內媒報道，從武昌醫院多個訊息來源，證實劉智明的死訊，消息亦獲得湖北衛健委宣教中心的微博認證。

報道還引述一名與劉智明相熟的醫生說，劉智明之前在武漢市第三醫院做副院長，前幾年調到武昌醫院做院長，平時身體很好，未想過他會因為新型肺炎去世。

但就在這一消息發佈不久後，據中國視頻平台「梨視頻」報道，劉智明的妻子表示，丈夫目前仍在搶救中，不過病情嚴重，已經上了ECMO（人工肺）。

率先發布劉智明去世消息的微博@全科健康2月18日凌晨進一步表示，「據劉院長家人消息，醫院對劉院長仍在盡最大努力搶救！我得知此情後刪了原微博。（之前信息，來源於我和劉院長共同的好友，我曾向他求證得到肯定消息。可能他也不了解後面的搶救情況）」

與李文亮死訊類似

對於劉智明被傳去世的消息，不少網民在相關新聞評論區表示希望能有奇蹟出現，希望劉智明的死訊不是事實。與此同時，也有網民反映，有關劉智明病危現狀的反覆報道與此前曾引起巨大輿論關注的，被稱為「8君子」之一的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的死訊類似。

2月6日深夜至2月7日凌晨，李文亮生命垂危。關於他情況的消息，也經歷了「病逝——搶救——病逝——搶救」的幾番過程。

有網民反映，有關劉智明病危現狀的反覆報道與此前曾引起巨大輿論關注的，被稱為「8君子」之一的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的死訊類似。（網上圖片）

同院59歲護士此前感染逝世

據公開資料顯示，劉智明，湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。

劉智明是湖北中醫藥大學和江漢大學碩士研究生導師，2013年曾被武昌區委區政府授予「武昌英才」榮譽稱號、2014年獲「武漢市人民政府博士資助」人選、2015年獲武漢市「十百千人才工程」人選。

據悉，他所擔任院長的武昌醫院2014年被原湖北省衛計委評定為三級綜合醫院，現有員工966人，亦是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。此前有報道稱，該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎醫治無效去世。