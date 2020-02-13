【武漢肺炎】美參議員提紀念李文亮決議案　挺台灣加入國際組織

來自民主與共和兩黨的多位美國參議員2月11日推出一項決議案，紀念新型冠狀病毒肺炎（NCP）疫情「吹哨人」李文亮，決議案中表達對中國大陸的喊話，以及支持台灣參與WHO等國際組織一事。

2月7日晚，數十名哀悼者在香港市中心的一處公園舉行燭光守夜活動，紀念李文亮。（Reuters）

決議案由美國參議院外交委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）、東亞、太平洋和國際網絡安全政策外交關係小組委員會主席加德納（Cory Gardner）、亞太小組首席民主黨成員馬基（Ed Markey），以及參議院軍事委員會成員科頓（Tom Cotton）等四位參議員共同提出。紀念因感染新型冠狀病毒而病逝的中國醫生李文亮，並特別指出中國在爆發武漢肺炎疫情之際，壓迫台灣的國際空間，無益台灣及全世界人民。決議案要求中國政府停止將台灣排除在世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織之外。台灣外交部對此表達誠摯感謝，感謝美國國會跨黨派的議員再次以具體行動力挺台灣。

台灣外交部發言人歐江安2月13日重申，武漢肺炎疫情持續擴散全球，引起國際社會高度關切與憂心，更加凸顯疾病無國界，以及台灣參與WHO等國際組織的必要性與急迫性。

台灣外交部發言人歐江安表示，疾病無國界，台灣參與WHO等國際組織是必要與急迫。（屈彥辰／多維新聞）

歐江安強調，不僅美國國會議員提出多項決議案以及聯名致函，美國行政部門也已多次公開重申美國政府強烈支持台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部由衷感謝美國政府、國會及民間友人對於台灣國際參與鼎力相助，也再度呼籲WHO及ICAO等聯合國專門機構抗拒中國政府的不當施壓，應廣納各方意見，秉持專業考慮，儘速就台灣的參與做出適當安排，以確保全球防疫無漏洞。