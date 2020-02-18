【武漢肺炎】內地連續6日新增治癒出院數破千　累計達12552宗

武漢肺炎疫情持續。國家衛健委公布的數字顯示，截至2月18日，累計報告確診病例達72436宗，但出院人數亦達12552宗，新增出院數字連續6日破千。

內地累計治癒出院12552宗。（中新社）

國家衛健委數字顯示，2月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。新增治癒出院病例1701例，解除醫學觀察的密切接觸者27908人。

截至2月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例58016例（其中重症病例11741例），累計治癒出院病例12552例（北京核增7例），累計死亡病例1868例，累計報告確診病例72436例（新疆生產建設兵團核增2例），現有疑似病例6242例。累計追踪到密切接觸者560901人，尚在醫學觀察的密切接觸者141552人。

值得一提的是，內地已連續6日新增治癒出院數破千。從12日至17日，治癒出院人數分別為1171人（12日）、1081人（13日）、1373人（14日）、1323人（15日）、 1425人（16日）和 1701人（17日）。