【武漢肺炎】內地累計118宗治癒出院　武漢護士康復後即返回崗位

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至1月29日18時，全國確診新型冠狀病毒肺炎病例6078例，132例死亡。 據官方公開的數據，治癒出院累計有118宗，其中武漢一名護士因照顧患者而受感染，接受隔離治療後康復，隨即就返回崗位繼續工作，令人感動。

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根據國家衛生健康委的數據，截至周二（28日），內地累計有103宗治癒出院病例，至於醫療網站「丁香園」的實時統計數據，截至周三晚上9時，累計的治癒出院病例有118宗，其中湖北87宗，浙江3宗，廣東5宗，河南1宗，安徽2宗，重慶1宗，山東1宗，江西3宗，四川1宗，北京4宗，江蘇1宗，上海5宗，廣西2宗，山西1宗，貴州1宗。

武漢大學中南醫院38歲的急救護士郭琴是其中一名治癒出院的患者，她自疫情爆發後，一直在急症病房內照顧重症患者，每天工作10小時以上，收治、照料近百人。惟至1月12日晚，郭琴出現發燒症狀，結果確診亦患上新型冠狀病毒肺炎。

郭琴痊癒出院後翌日就返回崗位繼續工作。（上游新聞）

郭琴接受隔離治療時甚至給丈夫留下「遺言」，請他照顧好11歲的兒子和雙方父母。幸好經過兩星期的隔離觀察，並且兩次病毒核酸檢測均呈陰性反應後，郭琴在周二痊癒出院。郭琴出院後未有回家休息，反而翌日就直接回到中南醫院急救中心，繼續照顧住院患者。

多個省份出現首宗治癒出院個案

值得一提是，內地多地周三都有首宗治癒出院病例，例如四川成都市公共衛生臨床醫療中心的34歲男性患者、安徽省立醫院感染病院的30歲男性患者，重慶三峽中心醫院的44歲女性患者等。此外，疫情的重災區湖北武漢市，專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的金銀潭醫院，亦有4名患者痊癒出院，包括有已年愈八旬的婆婆。

（綜合報道）