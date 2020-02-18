【中美角力】被指挑戰美國海上地位　山東艦防疫特殊時期練兵備戰

新型冠狀病毒疫情當前，入列剛滿兩個月的中國首艘國產航母山東艦進行練兵備戰，引發廣泛關注。 據官媒《人民日報》周一（17日）報道，山東艦當天上午進行練兵備戰訓練。在飛行甲板上，牽引車司機常態化進行實作考核；在艙室，艦員開展艦引導設備故障應急處置操作訓練；武器火控室內則組織學習導彈攔截方案。

報道指出，新冠肺炎疫情爆發後，為最大限度消除疫情對軍事訓練的影響，山東艦黨委堅持疫情防控和訓練試驗兩手抓、兩不誤。山東艦艦員出入艦艇實行艦部機關統籌、艦首長審批、艦值日把關原則，以切斷疫情傳播的可能性。目前，山東艦官兵無人感染新冠肺炎，各項訓練試驗工作正按照預定計劃穩步推進。

2019年12月17日，中國首艘國產航母在海南三亞某軍港正式加入海軍。根據國防部早前說法，國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機和其他型號。

對於山東艦對比首艘航母遼寧艦，中國海軍披露，山東艦立足中國國內自主設計建造，重點解決了航母總體設計、船體建造、主動力裝備國產化研製等問題，提高了綜合作戰效能和綜合保障水平。

《紐約時報》2019年12月18日報道稱，中國首艘國產航母服役，標誌着中國打造能夠挑戰美國海洋主導地位，特別是在太平洋地區的現代化海軍的雄心達到了一個新的里程碑。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center For Strategic and International Studies）中國軍事力量項目高級研究員Matthew P. Funaiole說，有能力部署航空母艦的國家屈指可數，而中國現在有兩艘，這使其進入了精英團體。美國五角大樓的報告稱，中國海軍「繼續發展成為一支全球力量，逐漸將其行動範圍擴展到東亞以外，能夠在越來越遠的範圍內執行任務。」

（綜合報道）