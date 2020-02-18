【武漢肺炎】國務院國資委：血漿治療已救治10名危重病人

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，科技部日前表示，使用康復者血漿治療重症患者明顯有效，無明顯不良反應。 國務院國有資產監督管理委員會（國資委）副秘書長、新聞發言人趙世堂今天（18日）在國新辦新聞發布會上表示，恢復期血漿已成功用於10名危重病人的治療。

趙世堂介紹，中國醫藥集團（國藥集團）旗下的中國生物技術集團公司（中國生物）提出用康復患者恢復期血漿治療危重病人的建議，目前製備的恢復期血漿已經成功用於10名危重病人的治療，從目前掌握的情況來看，效果比較良好。

國資委指出，透過血漿治療，已經救治10名危重病人。（資料圖片）

他又指，目前國藥集團、華潤集團、通用技術集團等中央涉藥企業正在全力推進新冠肺炎有效藥物的科研攻關工作，取得一些積極進展。

據介紹，中國生物率先研製出用於病患篩查、病毒檢測分離的核酸分子檢測試劑盒，並迅速提供國家疾控中心、湖北省疾控中心和各省市疾控中心用於一線檢測，目前已累計生產100萬人份。

趙世堂還表示，新冠肺炎疫苗研發也在武漢、北京等地緊鑼密鼓的推進。此外，通用技術集團所屬的中國醫藥目前正在抓緊恢復西藥「磷酸氯喹」的生產。據悉，此前科技部生物中心副主任孫燕榮表示，已臨床應用70多年的抗瘧疾藥物磷酸氯喹對新冠肺炎具有明確療效。

央企累計捐款逾25億人民幣

另外，國資委副主任、黨委委員任洪斌在會上介紹，針對此次疫情，中央企業累計捐款超過25億元（人民幣．下同），還向全國各地尤其是武漢市捐贈了大量防護服、N95醫用口罩、消殺用品等防護物資及生活用品，從海外採購了大批緊缺醫療物資支援抗疫。

任洪斌表示，截至2月17日，中央企業所屬逾兩萬戶生產型子企業復工率超過80%，石油石化、通訊、電網電力、交通運輸等行業開工率超過95%，部份已達100%。國資委新聞發言人彭華崗表示，目前國家電網已迅速復工重大建設項目，總規模超過700億元。

（南方都市報）