【武漢肺炎】湖北：全面排查1月20日以來發熱、買退燒止咳藥人員

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為進一步加強發熱病人核查篩查，作為疫情重災區，湖北省政府今天（18日）發布通知指，為了從源頭上切斷傳染源，阻斷傳播途徑，實現早發現、早報告、早隔離、早救治，決定即日起，全面排查1月20日以來的發熱患者，以及買退燒止咳藥品的人員。

通知指出，掌握購買退燒止咳藥物人員的信息，並組織上門核實、檢測、隔離收治等工作。（網上圖片）

通知稱，全面開展發熱病人排查核查工作，以社區、村組為單位，逐戶逐人上門排摸、核實情況，全面掌握社區、村組發熱病人數量、基礎信息和病情狀態，並做好信息登記，每日彙總上報所屬防控指揮部。

通知還要求，全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發熱病人，和在實體藥店或網上購買降熱退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、身份證號碼、現居住地址、聯繫電話等信息，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。

通知指出，各藥店對購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）的，要對用藥人身份信息進行查驗登記，用藥人須提供居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件；代購的，代購人員要出示用藥人居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件，並登記代購人信息，每日彙總上報所屬防控指揮部。通過網上購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）必須實名登記，各寄遞企業對寄遞藥品人員身份信息進行查驗登記，每日彙總上報所屬防控指揮部。

（湖北省政府）