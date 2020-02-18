【武漢肺炎】駱惠寧：在港中資企業要全力配合港府打贏防疫阻擊戰

據新華社消息，香港中聯辦主任駱惠寧周一（17日）在走訪多家在港中資企業時表示，在港中資企業要把防疫抗疫作為當前最重要的工作來抓，充分發揮在市場供應和金融紓困中的積極作用，全力支持、配合特區政府抵禦風浪，共同打贏這場疫情防控阻擊戰。

疫情發生以來，香港出現廁紙等物資搶購潮。（陳諾希攝）

消息指，受疫情發展影響，近期香港零售市場局部出現搶購現象。為此，華潤集團和招商局集團大幅增加物資調運、倉儲和投放，貨源充足，供應正常。持續的疫情對香港中小企業經營、金融市場穩定和普通市民收入都造成了衝擊。對此，中銀香港推出諸多金融服務支持措施，並想方設法為香港和內地抗疫提供金融支持和業務便利。

消息又指，中石化香港公司防疫工作和生產經營「兩手抓」「兩不誤」，採取「油品不斷供、商品不漲價、服務不打烊」等有力措施，保障了香港地區油品的穩定供應。

駱惠寧表示，保供應就是保民生，在港中資企業要以高度的責任感和使命感，充分發揮背靠內地、聯通全球的資源和物流優勢，繼續穩定貨倉儲備，千方百計增加市民必需食品和關注商品的供應。他同時指出，在這個特殊時期，中銀香港可再謀劃推出一些金融支持和紓困措施，幫助中小企業和廣大市民應對經濟下行帶來的困難。

據早前報道，這是駱惠寧1月6日來港履新後，首次「落區」，且涉及香港公共衛生安全的重大議題。

（綜合報道）