【武漢肺炎】鍾南山：武漢未停止人傳人　須將患者與正常人分隔開

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，外界關註救治藥物的研發進展，其中國家科技部生物中心在周一（17日）的新聞發布會上推介西藥「磷酸氯喹」，稱其對患者有療效，甚至稱專家一致推薦應盡快納入到最新版的診療指南，擴大臨床適用範圍。

對此，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在周二（18日）表示，磷酸氯喹算不上特效藥，但非常值得探討，他又提到重視中藥在實驗室的研究，「一旦有證據，中藥可以放心用，特別是早中期」。

與此同時，鍾南山又提醒，雖然全國的確診病例數字出現下降趨勢，但湖北武漢依然是關鍵，「武漢現在看來還並沒有停止人傳人。」