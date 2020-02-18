【武漢肺炎】鍾南山：武漢未停止人傳人　須將患者與正常人分隔開

撰文：葉琪
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新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，外界關註救治藥物的研發進展，其中國家科技部生物中心在周一（17日）的新聞發布會上推介西藥「磷酸氯喹」，稱其對患者有療效，甚至稱專家一致推薦應盡快納入到最新版的診療指南，擴大臨床適用範圍。
對此，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在周二（18日）表示，磷酸氯喹算不上特效藥，但非常值得探討，他又提到重視中藥在實驗室的研究，「一旦有證據，中藥可以放心用，特別是早中期」。
與此同時，鍾南山又提醒，雖然全國的確診病例數字出現下降趨勢，但湖北武漢依然是關鍵，「武漢現在看來還並沒有停止人傳人。」
鍾南山提醒武漢市未停止人傳人，當地要將正常人與患者分隔開，將新型冠狀病毒肺炎患者與普通流感患者分隔開。（中新社）
鍾南山指出，全國八成的患者都在武漢，九成的病死率亦發生在武漢，當地最需要密切解決的兩大問題，一是將正常人與患者分隔開，二是將新型冠狀病毒肺炎患者與普通流感患者分隔開，「如果老是混在一起，武漢用了很大人力財力，這個問題仍然不能解決。」
鍾南出強調，普通流感患者與新型冠狀病毒肺炎患者的肺部情況都差不多，但不能將兩者都歸類為型冠狀病毒肺炎。
鍾南山又指，2003年的SARS，當時也是通過屍體解剖才了解到，患者除了肺部之外全身內臟器宮的受損影響情況。今次新型冠狀病毒肺炎患者的肺部，經解剖後可見到與SARS有分別，沒有嚴重纖維化，肺泡仍然存在，但是炎症相當厲害，並產生大量黏液，「這將導致病人的通氣不通順。」鍾南山認為，解剖可以幫助更加認識患者的情況，能夠協助患者改善呼吸。
（綜合報道）