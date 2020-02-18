【武漢肺炎】湖北恩施所有城鄉屋苑封閉管理　非必需一律不得進出

新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省，其中恩施市至今已累計有250宗確診病例。為加強防控，恩施的肺炎防控指揮部在周二（18日）發布通知，宣布所有城鄉居民屋苑實行24小時封閉管理，所有車輛和人員非必需一律不得進出，同時會對所有居民展開篩查，有發熱、咳嗽等症狀必須第一時間報告。

通知要求強化車輛通行管理，除公務車、救護車、消防車、運輸防疫物資等的車輛可正常通行或憑證通行外，其他車輛一律禁止通行。公共服務、民生保障行業，以及醫療人員從業人員上下班的電單車，亦只能在每天上午8時30分後及下午6時後憑證通行。

在強化城鄉社區（村）封閉管理方面，通知要求有封閉條件的居民屋苑在保障消防安全的前提下，僅保留一個出入口通道，除了生命、應急和物資車輛通行外，所有車輛和人員嚴格憑證進出；不具備封閉條件的屋苑則採取拉警戒線等臨時封閉措施，設置臨時門崗，安排專人值守。

通知又要求強化重點人員排查管理，按照「不漏一戶、不落一人、不斷一天」的要求，對所有居民展開拉網式動態滾動篩查。所有確診病例及疑似病例的密切接觸者，以及其他有有症狀人員，都必須到集中醫學隔離觀察，不得隱瞞或逃避，拒不配合可由公安機關依法採取強制措施。有確診病例的住宅，其居民生活必需品由物業管理公司人員代購，其他住宅亦倡導代購、網購，

通知最後呼籲，廣大市民要自覺落實法定義務，遵守疫情防控各項規定，在公共場所佩戴口罩、接受檢查，非必要不外出，不參加聚會和集體活動，並強調違反者會由公安機關依法採取強制措施。

（綜合報道）