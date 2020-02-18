【武漢肺炎】傳政府部門現病例致工作停擺　北京西城區區長闢謠

近日，有網傳消息指，北京市西城區某部門出現一例新冠肺炎確診病例，導致西城區政府工作停擺。 對此，北京市西城區委副書記、區長孫碩在北京市疫情防控工作記者會上表示，西城區委區政府機關目前運轉一切正常。 不過，孫碩指出，西城區某部門的確發現一例新冠肺炎確診病例，這名員工回河北老家探親，1月30日返京，身體狀態良好，測温正常，1月31日投入工作。

他續指，在2月11日，上述員工接到老家疾控通知，稱其老家親戚確診，隨後他立刻匯報，並居家隔離14天，工作場地亦做好了消毒工作。隨後，他到醫院確診新冠肺炎，工作地點有69名高風險人員採取了集中管控。目前區委區政府一切正常。

新冠肺炎疫情肆虐，內地多地社區小區實行封閉管理。（Reuters）

另據北京市委主管的《新京報》消息，事情發生後，西城區委區政府第一時間啟動應急預案，隨後召開情況通報會，對全區通報情況。

事實上，上述確診病例，北京市疾控中心副主任龐星火在16日的記者會上就已經介紹過。據悉，2月16日北京僅新增1例新冠肺炎確診病例，這是北京連續4天新增確診病例保持個位數。北京累計疑似病例也從2月11日開始連續6日下降。儘管整個疫情呈現放緩迹象，但北京聚集性病例多發，疫情本地擴散風險仍較大，防控力度繼續趨緊。

繼2月9日明確對居住小區（村）實施嚴格的封閉式管理後，2月14日，北京市又發文，當日起，所有返京人員到北京後，必須居家或集中觀察14天。此前的通知僅限定，抵京前14日內，離開疫情高發地區或與疫情高發地區人員接觸的，接受隔離。疫情防控明顯加強。

目前，北京市16個區共設置了38個確診病例密切接觸者的集中隔離醫學觀察點，可以同時對2,014例密切接觸者進行集中隔離。

北京市衛健委相關人士曾介紹，北京市較早時候就對新冠肺炎高度警覺，對內早有部署。該相關人士介紹，北京早在1月12日之前就確定了針對新冠肺炎患者的市級定點醫療機構，分別為北京地壇醫院、北京佑安醫院和解放軍第五醫學中心。

（綜合報道）