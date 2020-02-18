【武漢肺炎】疾控中心主任高福回應爭議：在研究病毒，不能去吵架

新冠肺炎疫情持續，中國疾控中心主任高福近期深陷輿論漩渦。作為中國疾控中心掌門人，高福被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙着參與寫論文，「隱瞞了疫情」。此外，他過往的一些言論和觀點被指「存在誤導」，諸如「SARS類似事件不會再出現」、「兒童、年齡比較小的人對新冠病毒不易感」等等。 要求追責高福的聲音不斷。2月15日，有地方傳媒甚至發布「高福被調查」的烏龍消息，但又很快刪除並致歉。 2月17日，高福接受內媒《財經》記者採訪，回應近期爭議。他表示，自己在研究「狡猾的病毒」，不能去網絡吵架。

高福表示，新型冠狀病毒「狡猾」的部份多了，不得不承認人類認知的限制。他呼籲，大家要團結一心、眾志成城，戰勝病毒流行病和「信息流行病」。「希望大家像我一樣，全身心投入抗擊疫情的工作，能出力出力；因為專業或其他方面限制，不能親自出力，就不信謠、不傳謠。」

高福稱，他必須要努力抗擊疫情，「如果還有點時間，就去研究這個非同尋常的『狡猾』病毒。」

2月2日，世衛在一份報告中，曾對「信息流行病」的說法作出詮釋：在海量信息轟炸之下，亦真亦假的信息通過社交平台傳播的速度比病毒快得多，這讓人們普遍「信息過載」。而在真正有需要時，人們卻很難找到可靠的信源和專業指導。

隨着新冠疫情在春節前暴發，外界對高福及中國疾控中心的質疑始自2020年1月30日。這天，醫學權威期刊新英格蘭雜誌（NEJM）發表了一篇題為《新冠肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》的論文。該文指出，2019年12月中旬，新冠肺炎密切接觸者之間就已發生人際傳播。而官方首次向公眾明確，新冠肺炎肯定「人傳人」，是在2020年1月20日。公眾據此認為，官方在之前1個多月，就已經清楚新冠肺炎可以「人傳人」，上述論文的通訊作者之一高福，也被質疑「隱瞞疫情」。

中國疾控中心專家，針對病毒進行研究，相關成果發表在國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）。文中提到，武漢新型冠狀病毒肺炎於去年12月中旬已有人傳人發生。（截圖）

1月31日，中國疾控中心回應稱，「2019年12月份即在密切接觸者中發生了人際傳播」，這是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。此外，論文是由來自中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心、香港大學等十幾個單位的專業人員共同完成。高福則回應稱，論文是一篇回顧性分析，而回顧性調查，正是中國疾控中心的職責之一，「找到元兇，回顧性調查，指導未來防控」。

針對高福是否存在「失職失責」行為，北京才良律師事務所律師王令表示，高福具備雙重身份，一方面是中國疾控中心的主任，有一定的行政權力；另一方面，他也是中國疾控中心的專家，負有對疫情作出判斷、採取措施的建議的權責。所以責任要從兩個方面判斷：中國疾控中心有沒有過錯？高福作為專家有沒有過錯？如果疾控中心有責任，那麼，高福負有領導責任；如果專家有瀆職的地方，那麼高福負的是直接責任。

（《財經》）