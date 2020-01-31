【武漢肺炎】病毒去年12月已經人傳人？中國疾控中心：回顧性推論

1月29日，國際醫學刊物《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登了一篇文章，文中稱新型冠狀病毒可能在2019年12月中旬就已開始人傳人。 文章登出後，引起社會廣泛關注。中國疾病預防控制中心31日發表回應稱，「12月份發生了人際傳播」的觀點，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

該篇文章題為《新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》，是由中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心等單位有關專業人員共同發表。

文中指出，中國科學院院士、中國疾控中心主任高福等多名研究人員認為，通過分析確診為新型冠狀病毒感染者的425名病例後發現，新型冠狀病毒可能早在2019年12月中旬就已經出現人傳人的情況。該言論一出立即引發社會輿論關注。

針對外界的質疑，中國疾病預防控制中心1月31日發表聲明進行了回應。

回應稱，論文是根據截至2020年1月23日上報的425例確診病例（包括15名醫務人員）所做的回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已向社會公布。論文中提及的15名醫務人員感染病例，分別由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士於1月20日晚、武漢市衛健委於1月21日凌晨向社會公布。

回應指，論文提出的「2019年12月份即在密切接觸者中發生了人際傳播」的觀點，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

回應又強調，論文是由來自中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心、香港大學等十幾個單位的專業人員共同完成；及時在學術刊物發表調查結果，有助於國內外專業同行及時了解疾病的特徵，共同評估和研判疫情，改進防控策略。