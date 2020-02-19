【武漢肺炎】湖北鄂州衛健委主任被免職

新冠肺炎疫情仍在蔓延，湖北官場也持續洗牌。2月18日晚，湖北鄂州市委組織部微信公號「鄂州基層黨建」發佈了《鄂州最新有關領導幹部職務任免》，其中提名免去王時文市衛健委主任職務，原任市公立醫院管理中心主任職務因機構更名自行免除。

與此同時，鄂州委組織部提名萬福堯任市衛健委主任，免去其市中心醫院黨委書記職務。