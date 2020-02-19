【武漢肺炎】湖北鄂州衛健委主任被免職

撰文：蘇子牧
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新冠肺炎疫情仍在蔓延，湖北官場也持續洗牌。2月18日晚，湖北鄂州市委組織部微信公號「鄂州基層黨建」發佈了《鄂州最新有關領導幹部職務任免》，其中提名免去王時文市衛健委主任職務，原任市公立醫院管理中心主任職務因機構更名自行免除。
與此同時，鄂州委組織部提名萬福堯任市衛健委主任，免去其市中心醫院黨委書記職務。
王時文是2月以來湖北省第二名將被免職的衛健委主任。
2月11日下午，湖北省十三屆人大常委會第十四次會議以網絡視頻會議形式召開。會議決定任命新任湖北省委常委王賀勝為湖北省衛健委主任，決定免去劉英姿的湖北省衛健委主任職務。
資料顯示，王時文是一名女幹部，1968年2月出生，湖北鄂州人，中共黨員，管理學碩士，武漢大學公共管理專業畢業。
2014年9月，王時文出任鄂州市衛計委黨組書記，公立醫院管理中心主任，2017年2月任鄂州市衛計委主任。
2019年初，鄂州市衛計委改組為鄂州市衛健委，王時文繼續擔任主任、黨組書記，主持鄂州市衛健委全面工作。
此次，王時文是被「提名免職」，而非直接免職。根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第四十四條規定，縣級以上的地方各級人民代表大會常務委員會行使的職權包括：根據省長、自治區主席、市長、州長、縣長、區長的提名，決定本級人民政府秘書長、廳長、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案。
未來鄂州市人大常委會召開會議時，將正式決定王時文、萬福堯的任免事項。