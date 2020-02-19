【武漢肺炎】湖北武漢兩級防控指揮部架構調整　增設多個小組

履新湖北第三天之後的2月16日，湖北省委書記應勇第一次以湖北省防控指揮部指揮長頭銜亮相。根據官媒報道，當天下午應勇即主持召開省防控指揮部指揮長會議，調整省防控指揮部組成人員及職責分工。 調整後，湖北省防控指揮部下設辦公室和綜合組、醫療救治與疾控組、物資與市場保障組、宣傳組、社會穩定組等五個工作組。

此前，指揮部下設的有交通保障組、宣傳組、科研攻關組、物資保障組、社會捐贈組等。

與此前相比，湖北省防控指揮部最大的變化是新任省委常委、武漢市委書記王忠林並未循時任省委副書記、武漢市委書記馬國強前例，出任湖北省防控指揮部副指揮長。

19日，應勇主持召開專題會研究部署醫療救治相關工作。（網絡圖片）

據悉，就在湖北省防控指揮部調整後，武漢市防控指揮部也完成內部調整。不過與湖北省不同，這是武漢市防控指揮部成立以來第三次調整。

據《長江日報》消息，2月16日以來，武漢市防控指揮部內部設置有了新調整，新設立床位保障組、疾病控制組、黨建考核組、援漢醫療隊接待協調組。

消息指，這些小組的設立，意在針對當前防疫工作的重點、難點、短板、弱項，意在協調解決問題和抓落實。

據披露，床位保障組主要負責定點醫院、「方艙醫院」、集中隔離點的床位規劃、籌集、建設、儲備等。武漢市防控指揮部已經下達了緊急通知，在2月20日前徵用23家定點醫院共計14,000張病床收治新冠肺炎重症病例。

疾病控制組主要負責組織開展流行病學調查、標本採集與檢測、及時發現密切接觸者、提出預防控制策略和措施建議。援漢醫療隊接待協調組主要負責援漢醫療隊的接待、食宿、通勤、安全等方面的統籌協調和聯絡服務。黨建考核組主要負責全市疫情防控黨建考核和表彰工作，對疫情防控重點工作落實情況進行考核、獎懲、通報。

據瞭解，早在1月20日，武漢市就已成立防控指揮部，周先旺任指揮長，下設應急保障、宣傳、交通、市場、醫療救治、疫情防控、社區、綜合等8個工作小組。

此後《長江日報》披露了八名副指揮長：武漢市委常委三人：胡亞波（常務副市長、長江新城黨工委書記）、李義龍（市政府黨組成員、公安局局長）、張世華（宣傳部長、總工會主席），五名副市長徐洪蘭、張文彤、劉子清、陳邂馨（分管衛生健康、醫療保障）、李強。

不過，武漢市防控指揮部「一正八副」的模式迅速調整。

1月22日，武漢市委常委會會議決定，在已成立防控指揮部和督查組的基礎上，進一步完善疫情防控工作領導機構，市委市政府主要領導馬國強、周先旺掛帥。

次日《長江日報》披露具體變化：新當選的武漢市人大常委會主任、市委副書記、市委組織部部長鬍立山和原來的副指揮長鬍亞波出任常務副指揮長，副指揮長增加了武漢市委常委、紀委書記、監委主任張曙，市委常委、政法委書記曹裕江、市委常委、武漢警備區司令員何鬆利三人；副指揮長包括李義龍、張世華、徐洪蘭、張文彤、劉子清、李強。