【武漢肺炎】應勇調整湖北防控指揮人員　省長王曉東繼續任指揮長

湖北省新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻。湖北調整省防空指揮部人員，新任湖北省委書記應勇擔任指揮長，省長王曉東也繼續兼任這一職務。

據《湖北日報》報道，應勇2月16日主持省防控指揮部指揮長會議，調整省防控指揮部組成人員及職責分工。此次調整目的在於優化指揮部統籌協調、督促檢查、推動落實等職能，確保反應果斷迅速、運轉高效有序、執行堅決有力。

應勇強調，要圍繞綜合、精幹、高效、扁平的目標，抓緊健全完善疫情防控領導體制和工作機制，最大限度壓縮指揮層級、減少中間環節。他要求相關省領導要在加強指揮部日常工作調度的同時，將更多精力放在武漢市及其他市州的疫情防控上，加強對相關市州的指導、督促和推動。

湖北省委副書記、省長、省防控指揮部指揮長王曉東出席會議。受中央指導組委託，國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨也出席會議。

此前，湖北省委辦公廳、省政府辦公廳1月22日曾通報，成立由省委書記、省長任指揮長的湖北省疫情防控指揮部，併成立專班統籌組織協調。

時任湖北省委書記蔣超良與湖北省長王曉東，擔任湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長。此後，湖北省新型肺炎防控指揮部多次召開會議，對疫情防控作部署。

據當時報道顯示，當時指揮部下設的工作組有物資保障組、交通保障組和社會捐贈組等。其中，湖北省副省長萬勇任湖北疫情防控指揮部社會捐贈組組長。

《湖北日報》報道，應勇16日也與湖北14個市州負責人視頻連線，並逐一聽取工作匯報，研究下一步防控舉措。

應勇強調，武漢是湖北作為全國疫情防控阻擊戰「決勝決戰之地的主戰場」，同時也強調其他市州也是重要戰場，「事關全局，至關重要」。

他要求，要抓牢救治和組個兩大關鍵環節，設下「提高收治率治癒率、降低感染率病亡率」兩個目標，並指出要推進篩查甄別全覆蓋、小區（村）封閉管理全覆蓋、公共區域管控全覆蓋。

同時，應勇也表示要對錶現突出的幹部表彰強力、大膽使用，對玩忽職守、敷衍塞責的嚴肅追責問責，在「火線上考察幹部」。

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省委書記及武漢市委書記相繼換人，湖北省省長王曉東也成為輿論關注的焦點，甚至有消息稱，他的職務將由中共中央政法委秘書長陳一新接任。

但目前看來，王曉東似乎並未受到影響。2月13日，應勇接替蔣超良上任湖北省委書記後，王曉東曾當面表示，堅決擁護中共中央決定，積極配合、全力支持應勇的工作。