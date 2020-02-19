【武漢肺炎】武漢病毒所發公開信　批謠言嚴重干擾應急科研任務

在新冠肺炎疫情中爭議不斷的中科院武漢病毒研究所，2月19日在官網發布《致全所職工和研究生的一封信》稱，近期網絡流傳涉及該所若干謠言，對該所科研人員造成極大傷害，嚴重干擾了應急科研攻關任務。

武漢病毒研究所在公開信中表示，新冠肺炎疫情爆發以來，全所黨員幹部、職工和研究生堅決貫徹落實黨中央決策和院黨組部署，嚴防嚴控疫情，主動承擔科技攻關重任。但近期，網絡流傳涉及該所若干謠言，如「新冠病毒源於人工合成」、「病毒是從P4泄露的」、「軍方接管P4」、「某研究人員因病毒泄露死亡」、「某研究生是『零號病人』」、「某研究員實名舉報所領導」等，引發了各界的持續關注。

公開信稱，這些謠言「對堅守科研一線的我所科研人員造成極大的傷害，也嚴重干擾了我所承擔的戰『疫』應急科研攻關任務。回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

公開信透露，武漢病毒研究所於2019年12月30日晚收到武漢市金銀潭醫院送來的不明原因肺炎樣品後，於2020年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列，1月5日分離得到病毒毒株，1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏，1月11日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列。

此外，武漢病毒研究所作為武漢市指定的機構之一，參與了新冠病毒肺炎病原學檢測工作，自1月26日起，累計檢測疑似新冠肺炎病人咽拭子樣本約4,000份，還派出了由職工和研究生組成的小分隊，支援黃岡市病原學檢測，為疫情防控工作盡心出力。

公開信呼籲，「請大家要堅定信心，排除干擾，團結一致，全身心做好科技攻關和疫情防控各項工作。」

新冠肺炎疫情爆發後，武漢病毒研究所成為輿論關注焦點。該所研究員石正麗早前曾專門闢謠「病毒是從P4泄露」相關傳言，此後在2月15日，網絡曾流傳「武漢病毒研究所一名女研究生黃某某是新冠病毒肺炎零號病人」的消息，2月16日「武漢病毒研究所研究員陳某某實名舉報武漢病毒研究所所長泄露病毒」的消息又受到關注。

2月13日，實驗室的工作人員在對樣本進行核酸檢測。（新華社）

據官網資料，中國科學院武漢病毒研究所成立於1956年，是專業從事病毒學基礎研究及相關技術創新的綜合性研究機構。現有在職職工268人，擁有在學研究生325人。

中國江蘇網警2月17日在官方微博稱，造謠帳號「微客鐵汁」此前曾自稱「品葱文宣組」，近期登錄地址為境外，並提醒網閩寧嚴防相關陰謀和破壞活動。據悉，該帳號已經因為在涉及新型冠狀病毒的事情上多次傳播虛假和非法資訊，被多次關閉過，卻每次都能找來新的帳號使用。如今這個冒充武漢病毒所陳全姣研究員的賬號「@微客鐵汁5」，是其新註冊的一個帳號。

不僅如此，這個帳號之前曾宣稱是自己非法竊取了武漢市中心醫院眼科醫生李文亮妻子的個人資料，並撰寫了虛假的求助信；還表示自己來自境外網站，做這些事情就是為了吸引境內的網民都去關注該網站，給該網站吸引流量。

對此，官媒《環球時報》文章表示，近些年，境外反華勢力通過非法盜取公民個人資料的黑色產業鏈，已經從中獲得了大量中國公民的個人資料，他們還曾多次將任何敢駁斥他們的網民的個人資料泄露到網絡上，以此進行網絡恐嚇和欺凌。因此，文章呼籲公眾對於這種賬號及其手段提高警惕。

《北京日報》亦發表題為《「零號病人」「實名舉報」大謠背後的陰謀，誰在趁疫亂華？》的文章稱，謠言的流毒，遠比新冠病毒更險惡。中國民眾要保持對謠言的免疫力，越是關鍵時候，越不可被聒噪的節奏帶跑偏。