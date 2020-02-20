【武漢肺炎】專家：湖北日新增病例降到兩位數才能解除「封城」

中國疾控中心原副主任、公共衛生和流行病學專家楊功煥日前接受內地媒體《財經》採訪表示，新型冠狀病毒以後毒力可能越來越弱化，最終與人類共生；她又指出，只有湖北省日新增病例下降到兩位數，「才有可能解除『封城』」。

楊功煥近日接受《財經》專訪時表示，很多專家討論人類和新冠病毒將會出現什麼樣的關係，是像沙士（SARS）那樣「嚴格隔離控制，然後病毒消失；還是像流感病毒一樣，毒力越來越弱化，最終與人類共生，靠疫苗來預防控制。」

2月13日，武漢金域醫學公司核酸檢測實驗室，工作人員在對樣本進行核酸檢測。（新華社）

楊功煥指，後一種情況出現可能性較大。她指，迄今為止，人類真正透過科學方法消滅的傳染病只有天花，而多數傳染病病毒，學會了與人類共存，人們通過疫苗來預防控制它們，比如流感、麻疹、甲肝。

為什麼此次疫情中，中國似乎重蹈覆轍？對此，楊功煥說，沙士爆發時，中國沒有直報系統，傳染病的通報需依靠分級報告完成，從傳染病發生地點到國家級別層層上報，中央對疫情的了解就會比較慢：「SARS以後，國家投資建立了這麼一個直報系統。但這一次的疫情，是在開始的時候沒有用，再好的系統你不用，那也沒有作用。」

2月10日，重慶，工人在進入工廠前接受體溫檢測。（新華社）

關於湖北地區進行「封城」，楊功煥認為，還是有必要性，她說：「當時那個情況，如果你不封城，很可能就會引發全國性的大爆發」。她又指，湖北省的日新增病例要下降到兩位數，才有可能解除「封城」，而現在還不到時候。

楊功煥還強調，不要簡單學習日本和新加坡的做法。她指，即使達到一定條件解除封城了，也需要考慮到中國醫院系統存在一些固有的問題，新加坡和日本的醫療資源，尤其在分級診斷這些方面的基礎設施，中國難以達到。她指出，在中國，病人會再集中到大醫院去就診，屆時已被感染的病人聚集，又會加大傳播，那就會前功盡棄，所以解封要非常慎重。

楊功煥還說，隨着非湖北地區的確診病例減少，應該思考強化常規的預防措施，包括隨時戴口罩、勤洗手等。