【武漢肺炎】中央赴湖北指導組：重症輕症並重　千方百計救治患者

武漢肺炎疫情持續。官媒報道，中央赴湖北指導組連日來指導地方千方百計救治患者，提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。

2月17日，中央指導組赴湖北隨州實地指導社區疫情防控。（新華社）

官媒報道，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組走訪慰問一線醫務工作者，聽取醫院專家團隊的意見建議，要求有關部門加大保障力度。

孫春蘭說，當前醫療救治過程中已探索出一些有效經驗，要及時總結，形成適合醫療機構推廣的規範流程，對重症患者要集中多學科醫療團隊，全力以赴、努力降低危重症病人的病亡率。

孫春蘭指出，湖北武漢疫情防控發生了一些積極變化，但形勢仍然嚴峻。救治工作一定要關口前移，避免輕症發展成重症。方艙醫院、隔離觀察點的醫療救治工作也要進一步強化細化，中西醫結合打好救治組合拳。

加強發熱病人核查篩查 從源頭切斷傳染源

目前，全國已有來自地方和部隊的3萬餘名醫務人員馳援湖北武漢，包括呼吸、感染、心臟和腎臟等多個學科專業。武漢的重症專業醫務人員達1.1萬名，接近全國重症醫務人員資源10%。

中央指導組指導督促湖北省、武漢市進一步加強發熱病人核查篩查，從源頭上切斷傳染源，阻斷傳播途徑。目前，湖北省和武漢市正在進一步強化對發熱病人的排查核查，圍繞篩查、轉運、收治、治療四個環節無縫對接，優化暢通收治轉診通道，確保患者及時轉運到相應醫療機構，實現應治盡治。武漢市定點醫院已增加到45家、共有床位19161張；全面啟用12家方艙醫院，計劃床位超過2萬張。

（新華社）