【武漢肺炎】武漢投放近2000噸消毒劑　實施下水道消毒

據《湖北日報》2月19日報道，武漢市水務局自1月29日起，在武漢開展排水設施和污水處理設施消殺工作以來，截至2月18日，武漢共累計出動6520人次，累計投放消毒藥劑1,63.58噸。全市26座污水處理廠均採用次氯酸鈉24小時連續滴加消毒，累計尾水強化消毒用量共計1777.36噸，污泥消毒用量共計33.69噸。

新冠肺炎疫情持續，醫護人員進行消毒工作。（新華社）

此外，在防範病原進入下水道，確保下水道通暢安全，武漢採取了多項針對性舉措。

武漢水務局組建專家團隊，明確了排水設施防疫應急管理、合流區溢流口防疫應急管理、污水處理設施防疫應急管理、排水和污水設施維管人員防疫應急管理等方面工作要求，並督導各區及設施維護單位嚴格落實。

針對作業人員的防護，加強規範防護，特別是管網疏浚、污水廠巡查、水質監測等與潛在污染產生直接接觸的關鍵人員。

在管網保暢通方面，出現堵塞儘量採取水力衝淤的方式，減少人員的直接接觸。劃定保暢通重點，點對點加強督導。

做好下水道的二次消毒。在疾控環保對定點醫院、方艙採取完善的消毒措施和監測措施後，水務需關注出水餘氯，在確保消殺效果的同時，防止對污水廠運行的衝擊；重點關注一些酒店、學校臨時改造的區域，紮實做好二次消毒，減少病原進入下水道風險。

做好末端污水廠的應急調度處理。調整優化污水廠運行工藝，確保達標，適當增加尾水消毒工藝，並關注出水餘氯，以免過量消毒，對外排水體生態產生破壞。