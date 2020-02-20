武漢肺炎疫情持續。湖北衛健委今日（20日）公布，19日0-24時，全省新增確診349宗。然而，外界注意到，同日武漢市公布，該市新增為615宗，這意味着，全省新增確診數居然小於武漢一個城市的新增確診數。 對此，湖北省衛健委解釋稱，這是因為湖北省採用新版診療方案，一些地區的部份病例不符合新方案，所以統計總數之後又「核減」了部份病例，因此最終出現全省新增病例書少於武漢新增病例數的奇怪現象。

湖北省衛健委指出，根據第6版診療方案，湖北各地對前期確診病例會診，根據結果，有部份病例不符合第6版確診標準，所以就核減。由於武漢沒有核減病例，其他一些市州則有核減，全省的淨新增確診數是要把新增的總數減掉核減數。

據指出，19日，湖北省內不少地方數據有核減，最多的核減是荊門市的107宗。具體如下：黃岡市核減5宗、鄂州市核減5宗、恩施州核減5宗、天門市核減13宗、孝感市核減15宗、黃石市核減16宗、宜昌市核減16宗、荊州市核減31宗、咸寧市核減66宗、荊門市核減107宗。共核減279宗。

圖為湖北衛健委公布的2月19日疫情。（截圖）

而武漢市19日新增新冠肺炎確診病例615宗、仙桃市5宗、十堰市3宗、隨州市3宗、襄陽市2宗。共新增628宗。

因此，湖北全省新增新冠肺炎確診病例349宗，即新增（628宗）與核減（279宗）數字相減得出。

不過，這樣的奇怪現象還是引發網民熱議，質疑官方在玩數字遊戲：

文字遊戲可恥，純屬抖機靈，讓人反感，實事求是不好嗎？ 可能武漢不屬於湖北吧……我也編不下去了。 核減不該從總數上減嗎？ 這還可以用會計手法做帳？？？ 麻煩下次就算要吹牛也對好草稿 人命是能核減的嗎？

根據新版診療方案，此前一些被確診的病例，如今已不符合確診標準。（資料圖片）

對此，內媒發表文章詳細解釋官方算法的細節。文章稱，全省新增確診病例是每個市（州）新增新冠肺炎確診病例相加，如果是核減則為相減。除武漢外，湖北各個市（州）當日的新增確診病例總數為13宗，當日核減的確診病例總數為279宗，相當於除武漢外的當日淨新增確診病例為：

13-279=-266

即-266宗。由於武漢新增確診病例為615宗，所以全省當日淨新增確診病例為：

615+(-266)=349

即349宗，少於武漢的615宗。「說明全省新增新冠肺炎確診病例349例是正確的。」

那麼，為甚麼會存在核減情況呢？內媒指出，按照此前的第5版診療方案，湖北省將「臨床診斷」病例數新納入確診病例數，即疑似病例且具有肺炎影像學特徵，但是核酸檢驗陰性者，被劃分為確診病例。但按照最新的第6版診療方案，「臨床診斷」病例因不滿足核酸檢測陽性，不再劃分為確診病例，所以確診病例核減了。

簡而言之，根據新版診療方案，此前一些被確診的病例，如今已不符合確診標準，所以被核減，也就是修正之前的「計算錯誤」。但由於此前新增的數目「木已成舟」，在統計上只能從最新計算周期（當日）的新增病例中「扣除」，即便扣除的這部份人，與當日新增的病例並不是一批人。

（綜合報道）