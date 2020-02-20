【武漢肺炎】染疫病逝院長劉智明：曾叮囑若萬一倒下　勿插管搶救

﻿武漢肺炎疫情持續。武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於周二（18日）上午10時30去世，為內地第一位因新型肺炎去世的醫院院長。 值得一提是，劉智明逝世後，他的妻子向傳媒透露，丈夫曾向主診醫生叮囑，「如果萬一，不要插管搶救。」

據劉智明妻子蔡利萍回憶，1月22日凌晨，她接到丈夫的電話，對方吩咐收拾一些換洗衣物送去醫院，因為成為定點醫院後，一段時間都不能回家。她表示，劉智明1月中旬後已經出現持續低燒。不料當日下午，劉智明確診感染新冠肺炎。

1月23日，改造後的武昌醫院開始接收發熱患者，劉智明也住進了醫院深切治療部，成為一名重症患者。武昌醫院重症監護室一位醫生稱，劉智明病情一開始就很嚴重，血氧飽和度掉得很快。在和妻子的聊天記錄中，劉智明亦說自己「缺氧、煩躁、全身虛汗」。

武漢武昌醫院。（資料圖片）

堅拒妻赴醫院照顧

他的病情一度有好轉的迹象。上述醫生表示，有一段時間，劉智明病情轉為平穩。上了呼吸機後，情況稍微好轉。但到2月14日，劉智明病情突然惡化。隨後轉到有ECMO的同濟醫院中法新城院區搶救，4天後因搶救無效去世。

蔡利萍說，她數度要求去醫院陪丈夫，多次問他「我來照顧你吧？」但丈夫都一口回絕。「他了解我的，他知道我放不下走不開，所以他總說不要。但他自己也是醫生，他自己也很清楚，甚至連醫療預囑都跟主診醫生講了，他說如果萬一，不要插管搶救。」

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同事病人紛紛致哀

面對劉智明離世的消息，他的同事和病人們紛紛在網上發表悼詞。有前下屬在朋友圈表示，「您是我的第一個領導，第一印象高大，好帥，專業，權威，嚴肅時很嚇人，笑起來卻又像家人一樣溫暖！」

與劉院長共事過一年多的武漢市第三醫院神經外科李姓護士長寫道：「這一次，我們始終沒有等來好消息，您一路走好，天堂裡沒有新冠，來世還做您的兵。」

（綜合報道）